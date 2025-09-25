Cumuli di sporco e rifiuti ai Giardini. Tutta colpa di una festa Erasmus. Gli studenti saranno segnalati

Non sono stati i ‘soliti noti’ di piazza di porta Castiglione a devastare e riempire di rifiuti l’area bimbi dei Giardini Margherita. Questa volta, almeno, loro non c’entrano. Ed effettivamente, stante la mole di immondizia abbandonata tra i giochi, era difficile pensare che quella fosse la conseguenza di un semplice, per quanto molesto, bivacco notturno. Piuttosto, sembrava la mattina successiva a una festa, con bottiglie, lattine, buste di patatine e resti di altri ‘generi di ristoro’. E proprio di quello si sarebbe, infatti, trattato. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, che hanno visionato le telecamere e ascoltato alcuni testimoni, i responsabili della ‘discarica estemporanea’ sarebbero un gruppo di studenti Erasmus spagnoli. Gli stessi che ormai da qualche tempo avrebbero preso l’abitudine di organizzare feste a cadenza settimanale ai Giardini. Non solo ballando e facendo confusione fino a tarda notte, ma lasciando anche tutto lo sporco nel parco, senza curarsi di portare via nemmeno un fazzoletto.

Proprio per scongiurare ulteriori serate simili, la locale predisporrà, per le prossime sere, dei controlli specifici ai Giardini Margherita. Inoltre, i ragazzi che saranno identificati per i fatti della scorsa settimana verranno segnalati sia all’Alma Mater, sia al Consolato spagnolo perché valutino eventuali provvedimenti tesi a sensibilizzare gli studenti stranieri a tenere un atteggiamento civile nei confronti della città che li ospita. Per motivi di studio, almeno sulla carta.

Il disastro ai Giardini Margherita era stato documentato con foto e video da parte dei cittadini, increduli di fronte alla scena che si erano trovati di fronte. E l’occasione aveva spinto anche Fratelli d’Italia a organizzare una raccolta firme contro il degrado crescente nella zona. In particolare, i cittadini avevano ricondotto la maggior parte dei problemi ai senza fissa dimora che frequentano l’area antistante il Carrefour, dove sono segnalati, a cadenza quotidiana, molestie e problemi. Una situazione ben nota che si somma però alle altre varie ‘inciviltà’ che popolano il polmone verde bolognese. Per preservale il quale è necessario uno sforzo, comune, di educazione.