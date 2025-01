Cuomo, confisca definitiva dei beni. Esulta Libera: "Ora riutilizzo sociale"

Arriva la confisca definitiva dei beni a Ciro Cuomo. Lo ha stabilito la Cassazione. L’imprenditore e preguidicato 66enne si vede confiscati la villetta in via Saffi, un’altra abitazione di lusso ad Arzachena, in Costa Smeralda (del valore di un milione di euro), conti correnti e quote di quattro società per un altro mezzo milione circa, tra cui il bar Gigi srls oggi in liquidazione. Cuomo, dopo l’indagine di Guardia di Finanza e polizia, era stato definito "evasore fiscale seriale", soggetto "fisicamente e socialmente pericoloso".

E Libera oggi esulta. Dopo le operazioni delle forze di polizia, le inchieste giornalistiche e i percorsi civici e di monitoraggio degli ultimi anni, la confisca definitiva "è una notizia importante per la zona – le parole del referente di Libera Bologna, Andrea Giagnorio –, ora è importante che il Comune apra un’interlocuzione con l’Agenzia nazionale dei beni confiscati per un iter il più veloce possibile che porti al riutilizzo sociale del bene. Sono tanti i bisogni sociali a cui si potrebbe rispondere con il riutilizzo. Speriamo che la comunità stessa possa contribuire alla nuova vita del bene. Sarebbe l’importante coronamento di un percorso di riscatto avviato anni fa". A luglio 2024, scrivono da Libera, "i giudici di Bologna avevano già confermato in appello la misura di prevenzione patrimoniale per la ’notevole sperequazione tra i redditi dichiarati, l’attività economica svolta e il patrimonio immobiliare acquisito, ritenuto di ingiustificata provenienza’". "Non v’erano dubbi – si legge nel decreto – sul fatto che tutte le società in esame fossero riconducibili, al di là della formale intestazione a terzi, a Cuomo Ciro, vero e unico dominus". C’è un altro tratto particolare contestato a Cuomo, ed è la “sistematica disinvoltura a organizzare uomini e cose – e appunto, soprattutto società – in particolare sul mercato della ristorazione cittadina, muovendoli quali pedine di un unitario disegno imprenditoriale del quale in definitiva rimaneva l’unico, incontrastato dominus".

"La notizia della confisca è di circa un mese e mezzo fa – spiega l’avvocato Alessandro Pellegrini, legale di Ciro Cuomo –. La legislazione definita antimafia, che dovrebbe essere applicata ai grandi fenomeni criminali, viene invece estesa a tutti, ai comuni cittadini che così finiscono per subirne gli effetti. Non c’è scampo. Nonostante i beni siano stati acquistati nel 2000 in modo, secondo noi, del tutto legittimo, e siano già stati oggetto di una procedura di confisca nel 2005 che il tribunale aveva respinto, oggi ci troviamo a questo punto. È una storia che va avanti da 25 anni. È scattata una misura di prevenzione patrimoniale nello stesso provvedimento che ha respinto la misura di prevenzione personale, e ho detto tutto. Impossibile sottrarsi alla confisca, basta che ci sia il sospetto e viene applicata".