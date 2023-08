Cuore di Spagna: apre il festival

Domani prima giornata del festival ’Cuore di Spagna’ a Teatri di Vita. Per la danza, prima assoluta di ’Instructions On How To Fall’ del duo spagnolo-lituano A. Crespo Barba - Lukas Karvelis; poi cinema con il pluripremiato western ’Intemperie’ di Benito Zambrano e inaugurazione alle 18 della mostra ’Silenciosa espera’ di Mingo Venero sulla condizione dei migranti alle porte della Spagna.