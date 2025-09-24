Cuore, diabete e tumore al seno: visite gratis in piazza per prevenire. Dove e quando

San Pietro in Casale (Bologna), 24 settembre – Un’intera mattinata dedicata alla salute, con piazza Luigi Calori trasformata in un grande ambulatorio all’aperto. Giovedì 25 settembre, dalle 9.30, le cliniche mobili del progetto ‘Salute in Comune’ faranno tappa a San Pietro in Casale per offrire ai residenti esami diagnostici e visite specialistiche gratuite. La prevenzione è al centro dell’iniziativa, che prevede elettrocardiogramma e test del diabete per le famiglie, oltre a ecografie e mammografie dedicate alle donne tra i 18 e i 44 anni, fascia non ancora coperta dagli screening del Servizio sanitario nazionale. Una scelta precisa, che risponde alla necessità di estendere i controlli anche a chi, troppo spesso, resta escluso dai programmi pubblici. Il progetto Salute in Comune, avviato nel 2023, nasce per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce

I numeri parlano da soli: 55mila nuovi casi di tumore al seno ogni anno, 74mila decessi legati al diabete, 230mila morti per patologie cardiovascolari. Eppure la prevenzione può abbattere in modo significativo la mortalità, riducendo i rischi fino a dieci volte nei casi di carcinoma mammario. Un altro aspetto innovativo riguarda il coinvolgimento delle realtà economiche locali: non solo sponsor, ma soci del Comitato Progetti Sociali Ets, associazione no profit che guida l’iniziativa insieme al Comune. Una rete che unisce istituzioni, cittadini e imprese attorno a un messaggio chiaro: la salute è un bene da proteggere insieme.