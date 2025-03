Il cuore d’oro del partigiano Battagliero: dona all’Ausl 250mila euro

Valasamoggia (Bologna), 18 marzo 2025 – “Il nostro ospedale è importante. Mi hanno trattato sempre bene, voglio essere riconoscente mentre sono ancora vivo e ricordare sempre mio figlio Spartaco”. Otello Palmieri, 98 anni fra venti giorni, non di battaglia ‘Battagliero’, è già ben noto in Valsamoggia per il suo carattere e per le precedenti donazioni di due auto mediche, sempre all’ospedale Dossetti di Bazzano, del 2016.

Vedovo da un anno, tre bypass, problemi cardiorespiratori affrontati con l’aiuto della sua badante e l’affiancamento di alcuni fidati amici, pochi giorni fa nello studio di un notaio ha firmato una donazione che vale 250mila euro e consegnato il relativo assegno nelle mani del dottor Vincenzo Carnuccio, della direzione medica dell’Azienda Usl di Bologna. La storia avventurosa e sorprendente di questo generoso ‘partigiano’ all’epoca troppo giovane per essere un combattente attivo, ma in tempo per essere accusato (processato e poi assolto) di avere ucciso l’oste di Oliveto, è stata raccontata in un libro scritto a due mani da Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri. Una ‘biografia partigiana’ e una militanza politica abbandonata già nell’esilio in Cecoslovacchia, dove lascia una scuola di partito per imparare il mestiere di meccanico, che ha esercitato per mezzo secolo in Svizzera, dove ha vissuto fino al 1998.

“Quando sono andato in pensione siamo voluti tornare a casa. Mia moglie Giovanna è nativa di Monteveglio, io sono nato a Veggio di Grizzana. Mi è piaciuto vivere nella Svizzera tedesca, dove pagano bene e riconoscono il merito. Sono tornato e mi sono costruito la casa e fatto un bell’orto. Per via dell’età e della salute ormai è più piccolo. Ho cercato di essere generoso anche con le verdure...”, racconta affiancato dall’amico Fabrizio Bassetto, che ha aiutato il ‘Battagliero’ a raggiungere l’obiettivo che si era prefisso, così come negli anni scorsi a pubblicare la sua biografia ed essere poi anche intervistato da Gad Lerner nelle sue inchieste sui partigiani.

“Quella di Otello è una donazione molto importante per noi. Una donazione unica che ci permette di fare acquisizioni di attrezzature di ultima generazione, a favore dei nostri pazienti e delle specialistiche”, commenta il dottor Carnuccio, che spiega come la cifra messa a disposizione verrà usata per l’acquisto di un apparecchio di diagnostica per immagini dal valore prossimo a 200mila euro, che completerà la dotazione dell’ospedale in questa specialistica. Il resto servirà per acquisire apparecchiature per effettuare supporto respiratorio con alti flussi, “come quello applicato al Papa nei giorni scorsi”, oltre a un elettrocardiografo di ultima generazione con possibilità di trasmissione del tracciato a distanza.