Cuori sui social a Igor che ferisce gli agenti La ex di Potere al popolo: "Scherzo di amici"

"In carcere esplode la furia di Igor" e "Feher ha staccato alcune piastrelle dalla cella e le ha usate come coltelli per colpire un agente": recita così il titolo della prima pagina del Carlino Bologna di venerdì. E sulla pagina Instagram di Noemi Curione, già candidata di Potere al Popolo in lizza nel 2021 per la presidenza del Quartiere Santo Stefano e pure nella lista plurinominale per Modena e Bologna alle ultime elezioni politiche, spunta una "story" (cioè una fotografia che svanisce dopo 24 ore) in cui il titolo viene evidenziato con delle freccette e accompagnato a dei cuori. Come ad apprezzare il gesto del killer serbo, che in Spagna sta scontando il carcere a vita per tre omicidi e, in Italia, è stato condannato all’ergastolo per altri due, più un altro tentato.

Ma da ambienti vicini a Potere al Popolo arriva l’immediata smentita: "Uno scherzo – è la giustificazione –: qualcuno ha preso il telefono di Noemi e ha pubblicato a sua insaputa. Uno scherzo di cattivo gusto, ma di questo si tratta". Il post è stato pubblicato sabato mattina; a ieri sera, non era stata pubblicata alcuna scusa né smentita sul social della politica. E dallo stesso account, un anno fa, era spuntata una story altrettanto ’spinosa’: un dito medio alla targa della piazzetta Marco Biagi.