Curcio e le opere da fare: "Serve ancora tempo"

Serve altro tempo per vedere realizzate le opere di messa in sicurezza contro il rischio di nuove alluvioni in Emilia-Romagna. È il messaggio arrivato ieri dal commissario per la ricostruzione Fabrizio Curcio (foto) durante l’incontro con i diversi comitati degli alluvionati. "La mitigazione del rischio idraulico su un territorio non è una cosa che si vede in ore o in giorni, e neanche in settimane o mesi. Ci sono delle cose che si possono fare subito, che si stanno facendo, e cose che vanno programmate". Abbastanza soddisfatti i comitati, che, dicono, hanno ottenuto da Curcio la promessa di un cambio di passo.