Curcio stanzia 37 milioni di euro per ricostruire il ponte della Motta

Ponte della Motta, stanziati i 37 milioni di euro per la ricostruzione. Al vaglio sette candidature per la progettazione esecutiva. Iniziano ad arrivare, dunque, maggiori certezze per la ricostruzione del Ponte della Motta, crollato a maggio 2023 sulla sp6 Zenzalino, tra i territori di Budrio e Molinella, a causa dell’alluvione. Nell’ordinanza 45/2025 firmata dal Commissario straordinario per l’alluvione, Fabrizio Curcio, pubblicata martedì, figurano, infatti, i 37 milioni necessari alla ricostruzione di questo fondamentale collegamento.

Si è intanto già insediata la Commissione di gara per l’aggiudicazione del progetto esecutivo. In risposta al bando sono arrivate sette candidature per la progettazione esecutiva e sei per la verifica. Le buste dell’offerta tecnica sono già state aperte e la Commissione sta verificando i parametri per l’assegnazione dei punteggi. Per le offerte tecniche che saranno ritenute idonee si procederà poi all’analisi delle offerte economiche. Infine, la Commissione stilerà la graduatoria. Da contratto il progettista selezionato ha 120 giorni per consegnare il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, che sarà esaminato in Conferenza dei servizi. "L’ufficialità del finanziamento del ponte della Motta è una notizia che aspettavamo e che permetterà di dare una risposta importante ai cittadini –. commenta il sindaco metropolitano Matteo Lepore –. La Città metropolitana sta lavorando per avere il prima possibile il progetto esecutivo del nuovo ponte e per questo ringrazio i tecnici dell’Ente e il delegato Matteo Montanari".

Zoe Pederzini