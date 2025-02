Cure anti-tumori. Il Sant’Orsola ’prevede’ il futuro

Nelle cellule gli scienziati hanno trovato la carta che li aiuterà a conoscere il futuro. Cioè a capire, con giorni di anticipo, se la terapia genica a base di cellule Car-T contro i tumori darà effetti collaterali molto negativi sul paziente. La scoperta viene dai ricercatori del Sant’Orsola, che hanno pubblicato i risultati del loro studio sulla rivista internazionale ‘Journal of clinical investigation’.

Gli scienziati della Piattaforma Ibt (Immunobiologia dei trapianti e delle terapie cellulari) del Policlinico hanno infatti scoperto un metodo per prevedere con diversi giorni d’anticipo la probabile insorgenza della Sindrome da neurotossicità associata a terapia con cellule immunoeffettrici. Un effetto collaterale che interessa circa un terzo dei pazienti oncoematologici trattati con Car-T e che si manifesta a cinque-sette giorni di distanza dall’infusione. La sindrome si presenta con sintomi come confusione, disturbo del linguaggio, disturbo motorio e convulsioni. Nei casi più gravi può portare anche al coma o al decesso, per cui è una delle complicazioni più temute della terapia cellulare.

I biologi del Sant’Orsola hanno dunque scoperto che un’alta concentrazione di vescicole extracellulari nel sangue, misurata a un’ora di distanza dall’infusione delle Car-T, è fortemente correlata allo sviluppo della sindrome entro la settimana successiva. Saperlo in anticipo permette di "modulare per tempo la risposta terapeutica", spiega il Policlinico, e anche accorciare i tempi di degenza. Al momento, infatti, i pazienti restano ricoverati per circa due settimane a scopo precauzionale. In questo modo, invece, "potranno essere dimessi in sicurezza".

Si tratta di un "risultato eccezionale – afferma Francesca Bonifazi (foto), direttrice della Piattaforma Ibt – un ulteriore passo in avanti per una terapia che rappresenta una delle frontiere più innovative e promettenti nella lotta a mielomi e linfomi. Questo studio ha non soltanto un grande valore dal punto di vista clinico, ma anche sul fronte della ricerca: è un grande passo in avanti nella comprensione della patogenesi della complicanza".

Nel corso della ricerca, spiega Massimiliano Bonafè, docente di Patologia generale dell’Alma Mater, "abbiamo scoperto che la maggior parte delle vescicole extracellulari viene prodotta quando la Car-T incontra la cellula tumorale". Lo studio, condotto su una coorte di 100 pazienti, ha quindi confermato che "la quantità di vescicole ha un ruolo nello sviluppo della sindrome" e che il valore rilevato "è predittivo nei confronti di una complicanza che si manifesta nei giorni successivi".

La ricerca, grazie alla collaborazione dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Bologna, ha anche riprodotto in vitro un modello per comprendere come l’aumento della produzione di vescicole determina lo sviluppo della sindrome.

Nel 2018, il Sant’Orsola ha iniziato a sperimentare la terapia con cellule Car-T, che sfrutta i linfociti di tipo T, modificati in laboratorio per combattere contro linfomi e mielomi. Di anno in anno il numero di pazienti trattati è cresciuto fino a raggiungere le 62 unità nel 2024. Entro la primavera, spiega l’Ircss, "verrà completato l’allestimento di due camere bianche destinate alla produzione di Car-T accademiche".