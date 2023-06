Cure palliative per i bimbi malati Ausl e Sant’Orsola in prima linea

Le cure palliative pediatriche sono un diritto, garantito dalla legge. Ma servono servizi e professionisti dedicati e formati, affinché le famiglie che ne hanno bisogno possano accedervi agevolmente. Per sensibilizzare la popolazione sui diritti dei bambini affetti da patologie complesse e inguaribili, dunque, l’Ausl e l’Irccs Policlinico Sant’Orsola, con 14 associazioni pediatriche del territorio, partecipano al Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche della Fondazione Maruzza: sabato, dalle 16 alle 19 al Parco dei Giardini a Corticella, sarà allestito così il villaggio ’Giro di Boa’. Qui i volontari delle associazioni intratterranno i bambini con giochi e attività e gli operatori delle aziende saranno disponibili a rispondere a dubbi e curiosità.

Una giornata ad accesso libero, in cui i bambini potranno coccolare i cani della pet therapy, sognare con il mago e con i giocattoli di una volta, farsi truccare, disegnare e pure leggere e portarsi a casa il libro preferito, fare amicizia e ricevere il gadget della manifestazione.

"Le cure palliative pediatriche sono spesso poco conosciute e soggette a false credenze, ma rappresentano un diritto fondamentale nell’assistenza ai minori affetti da malattie croniche e inguaribili e alle loro famiglie – commenta Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile –. Sono particolarmente orgogliosa di ospitare quest’evento e voglio esprimere il più profondo sostegno a tutti coloro che operano per migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie".

Le Cure palliative pediatriche (Cpp) sono un approccio assistenziale in grado di garantire ai minori affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie la miglior qualità di vita possibile, attraverso il lavoro integrato di professionisti specializzati che si prendono carico dei bambini in ogni loro contesto di cura e di vita, sostenendo le famiglie in tutte le fasi della malattia, alleviando sofferenze fisiche, psicologiche, emotive e spirituali.

"Questa regione – commenta Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute – riconosce l’importanza delle cure palliative e lavora su questo tema da tempo, a partire dall’istituzione della Rete regionale delle Cure Palliative Pediatriche, cui si aggiunge un tavolo che monitora le attività dei nodi della rete e programma l’attività futura. Nell’attesa dell’Hospice Pediatrico, è attivo dal 2019 un servizio di day care che eroga visite di cure palliative per valutare la presa in carico e le terapie, in particolare quella del dolore e il servizio di counselling. Tanto lavoro è già stato fatto, ma tanto ancora abbiamo intenzione di fare. L’obiettivo è mettere a regime un sistema di presa in carico fin dalla diagnosi e lungo tutto il percorso assistenziale, con risposte immediate e personalizzate". La Rete Cpp della Regione è costituita da tre ospedale, territorio, hospice (in costruzione dalla Fondazione Hospice Seragnoli). I diversi nodi hanno l’obiettivo di garantire una presa in carico globale e attiva del bambino e della sua famiglia, riunendo tutti i professionisti e le figure coinvolte nell’assistenza, a partire dai vari specialisti medici, infermieri, oss, fisioterapisti, logopedisti e psicologi, ma anche assistenti sociali, educatori e mediatori culturali.