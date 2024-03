Cure primarie, il dottor D’Apote va in pensione

Uno dei medici di base di Bentivoglio va in pensione. A comunicarlo è il Comune stesso: "Il dipartimento Cure primarie ci ha informati che il dottor Michele D’Apote cesserà per limiti di età il proprio servizio il 24 marzo – spiegano dall’Amministrazione –. A partire dal giorno successivoi pazienti saranno automaticamente assegnati a un medico incaricato dall’Ausl che rimarrà in servizio fino all’entrata di un nuovo medico titolare, quindi per alcuni mesi. Non è pertanto necessario recarsi al Cup per il passaggio al medico incaricato a meno che non si voglia operare una scelta in favore di un altro medico già presente. Dal 25 marzo l’ambulatorio di questo medico sarà solo nel Centro di Medicina Generale di Bentivoglio, dato che l’ambulatorio fino ad oggi utilizzato dal dottor D’Apote a San Marino era oggetto di un contratto d’affitto privato stipulato dal dottore stesso".