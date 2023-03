Curriculum perfetto Ecco come scriverlo

Come ogni mercoledì, torna la rubrica Trovalavoro. Dove, oltre agli annunci, saranno presenti sulle pagine del ’Carlino’ anche alcuni consigli per affrontare al meglio la ricerca di un’occupazione. Scrivere correttamente un curriculum vitae, ad esempio, può fare la differenza: questo perché il documento - redatto al fine di presentare la propria situazione personale, scolastica e lavorativa - non si limita a elencare le esperienze formative realizzate durante il corso della propria esperienza, ma dovrà contenere anche gli obiettivi raggiunti e le abilità sviluppate.

Ma quali sono i consigli da tenere a mente per la stesura del curriculum? Intanto, sarà fondamentale inserire i propri dati anagrafici e le esperienze professionali, partendo dalla più recente e specificando le mansioni e competenze acquisite. Inoltre, è bene segnalare i propri titoli di studio, rilevanti per la posizione alla quale si presenta la propria candidatura. Ma non solo. Sarà infatti importante anche elencare le abilità e competenze tecniche e trasversali relative alla posizione che si intende ricoprire. Il tutto, senza eccedere: la lunghezza media di un curriculum vitae è di due pagine; tuttavia, se si sono appena conclusi gli studi o se il proprio storico lavorativo è limitato, è consigliabile far stare il cv su un’unica facciata di un foglio A4. È bene, inoltre, evitare di inviare un curriculum sprovvisto di fotografia o con una foto poco professionale, applicare più ’font’ nello stesso documento o utilizzare ’font’ poco leggibili o inserire tante esperienze ma poco attinenti. Anche l’aspetto grafico di un curriculum, infatti, non è da sottovalutare: questo, a seconda del lavoro in questione, ha lo scopo di trasmettere messaggi diversi.