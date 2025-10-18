"Custodire la memoria è un dovere doloroso"

"Custodire la memoria". Che significa non solo conservarla dentro sé, ma soprattutto traghettarla verso le nuove generazioni, perché nulla di ciò che è accaduto possa essere dimenticato o rimanere imprigionato nel silenzio. Così Valter Cardi, presidente del Comitato per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto e testimone di seconda generazione degli eccidi di Monte Sole, prende per mano il lettore in un libro che dà voce al passato per parlare al presente e al futuro. "In queste pagine riporto ciò che mio padre, sopravvissuto insieme a mio zio alla strage di Marzabotto, mi ha raccontato. Tra le vittime c’era anche mio cugino, di cui porto il nome, morto a soli 14 giorni – spiega –. Ricordare implica anche dolore, ma noi abbiamo il dovere di custodire e tramandare la memoria, lasciando manoscritti e non solo, in modo tale che chiunque voglia documentarsi possa avere la possibilità di farlo".

Il libro ‘Custodire la memoria’ di Valter Cardi, edito dalla Casa Editrice Zikkaron e a cura di Eloisa Betti, è stato presentato ieri sera a Marzabotto. "Il mio impegno, scrivendo questo libro, è quello di lasciare una traccia scritta dei racconti che ho ricevuto direttamente, per scongiurare il rischio che la memoria venga dimenticata – sottolinea Cardi –. Trasmettere alle giovani generazioni quanto è accaduto è fondamentale, perché non venga mai dimenticato". Nel frattempo, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna della Germania al pagamento di circa 50 milioni di euro ai familiari delle vittime dell’eccidio di Monte Sole. I giudici felsinei hanno ribadito quanto stabilito in primo grado nel 2022 per la strage nazista sull’Appennino, che causò 770 morti. La Germania, costituita in giudizio, non ha contestato la ricostruzione dei fatti né la responsabilità del regime nazista. I rimborsi variano da 400mila a quasi 3 milioni a famiglia.

"Una sentenza importante – sottolinea Andrea De Maria, deputato Pd –. Sono risarcimenti che spetterebbero alla Germania e rispetto ai quali è stato istituito in Italia un fondo nazionale dal Governo Draghi. Numerosi familiari delle vittime della strage hanno già assunto tutte le iniziative di loro competenza. Ora devono essere erogati materialmente i risarcimenti. Intendo assumere iniziative parlamentari per sollecitare in merito il governo". "Ora ci aspettiamo in tempi rapidi l’applicazione della legge che ha istituito il fondo al ministero dell’Economia e delle Finanze – ha detto l’avvocato Andrea Speranzoni, che assiste i familiari delle vittime – per dare, sia pure dopo molto tempo, soddisfazione e applicazione del diritto risarcitorio ai familiari delle vittime".

Giorgia De Cupertinis