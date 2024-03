Cutro, marcia silenziosa per ricordare le vittime

Una camminata silenziosa per ricordare le vittime di Cutro. Si è tenuta ieri, a Bologna, a un anno dal naufragio dell’imbarcazione ‘Summer Love’, avvenuto davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, che ha provocato la morte di almeno 94 persone, tra cui 35 bambini. Quindici di quelle salme sono sepolte al cimitero di Borgo Panigale che ieri è stato silenziosamente attraversato, con partenza dall’ingresso di via Marco Emilio Lepido fino al campo islamico. Al termine del percorso, sono intervenuti i sindaci di Bologna, Matteo Lepore, e di Cutro, Antonio Ceraso.

Presente anche il presidente dell’Ucoii, Yassine Lafram, che ha concluso il ricordo celebrando la funzione religiosa. "Un momento che abbiamo voluto organizzare con la comunità islamica. Non sappiamo come restituire questi corpi allla loro terra, ma io credo che l’Italia abbia almeno il dovere di non dimenticarli. La memoria è un fondamento del nostro Paese, ecco perché Bologna e Cutro non hanno voluto rincuniare a questo momento". Parlando di accoglienza, il sindaco dice: "Cutro rappresenta anche una grande vergogna per il nostro Paese. C’è un decreto chiamato ’Cutro’ che questo governo ha voluto chiamare così per lavarsi la coscienza dai morti nel Mediterraneo, ma da allora nulla è cambiato e l’accoglienza rimane ancora un obiettivo lontano"