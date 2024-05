Cyberbullismo, droga e violenza. La lezione dei carabinieri a scuola

Cyber-bullismo, droghe pesanti e leggere, violenza contro le donne. Sono state queste le tematiche scelte dai carabinieri di San Giorgio di Piano per gli incontri con gli studenti delle medie di San Giorgio e Argelato. È il sesto anno di fila che i militari della stazioni, afferenti alla Compagnia di San Giovanni in Persiceto incontrano gli studenti degli istituti scolastici del territorio. Quest’anno erano più di cinquecento i giovani che hanno partecipato all’iniziativa, molto sentita sul territorio: i ragazzi del primo e secondo anno sono stati incontrati all’interno delle loro aule nel plesso di San Giorgio, mentre i ragazzi del terzo anno sono stati radunati, nell’ultimo incontro, nel teatro comunale di via Centese, ad Argelato.

Le tematiche da trattare con gli studenti vengono scelte anno per anno in base anche a quelli che sono i ‘pericoli’ del momento o le problematiche più attuali. I giovani del primo anno delle medie hanno parlato con i militari di San Giorgio dei pericoli del web, in primis il cyberbullismo, e del bullismo all’interno degli istituti scolastici più in generale. Gli studenti del secondo anno hanno, invece, affrontato il tema delle droghe, pesanti e leggere, e dei rischi causati dalla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope. Sono state tante le domande in merito che gli alunni hanno rivolto ai carabinieri soprattutto sulla differenza effettiva che esiste tra la cannabis legale, ovvero con tasso ridotto di Thc, e quella illegale. I giovani si sono mostrati incuriositi anche su come i militari effettuino i controlli per contrastare la guida in stato d’ebbrezza e i rischi, anche legali, che ne conseguono. Di tutt’altro registro, ma purtroppo più attuale che mai, quanto affrontato a teatro dalle terze: la violenza di genere.

Così il sindaco di San Giorgio Paolo Crescimbeni: "Ringrazio il comandante e i carabinieri di San Giorgio che , oltre a garantire la sicurezza del nostro territorio, dimostrano come sono parte attiva nella nostra comunità. Il tema dei minori mi sta molto a cuore e queste loro collaborazioni sono un importante contributo per dare strumenti e aiutare gli adolescenti a crescere in un mondo complesso e difficile".

Zoe Pederzini