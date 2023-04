Cyberbullismo, incontro con esperti

"Aggressività digitalmente modificate" è il titolo del seminario dedicato ai temi del cyberbullismo e dell’emotività degli adolescenti che oggi si apre alle 9 nella Sala Giulio Regeni della Casa per la Pace "La Filanda" di Casalecchio (via Canonici Renani, 8). Trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’associazione Le Querce di Mamre che organizza l’evento, il seminario vedrà gli interventi di Alexandra Cucchi, psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale ed esperta in dipendenze tecnologiche, e di Matteo Russo, psicologo, psicoterapeuta, psicosomatologo, responsabile area infanzia-adolescenza e supervisore dell’équipe educativa dell’Istituto di Psicosomatica Integrata. Per partecipare ci si può iscrivere a [email protected] Alle 10 nella ludoteca Il Sole di Casalecchio (via Modigliani, 22) si aprirà il Laboratorio di Pasqua, dedicato a bambini da 0 a 6 anni.