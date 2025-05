Da 50 anni leader negli arredi camper. A ottobre fu colpita dall’alluvione

Fondata nel 1965 ad Anzola da Federico Kerkoc, Tecnoform esattamente 50 anni fa iniziò a produrre in modo industrializzato interni per veicoli per il tempo libero come roulotte, camper, barche da diporto. In quegli anni l’industria del settore stava ancora muovendo i primi passi, gli interni erano assemblati in maniera artigianale e stile e design erano scarsamente tenuti in considerazione. L’azienda si sviluppò rapidamente grazie alla grande intuizione dell’imprenditore che aveva colto le potenzialità di un settore in piena espansione nel quale portò le grandi competenze dell’artigianato italiano nell’ambito della progettazione, del design e dell’industrializzazione di processo. Un tipico esempio di Made in Italy che lo scorso febbraio dal Ministero delle imprese ha ottenuto il riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale. Oggi vede al vertice dell’azienda la seconda generazione famigliare con Renzo Kerkoc nel ruolo di amministratore delegato affiancato dal fratello Andrea. Oltre il 90 per cento della produzione che viene progettata e realizzata nello stabilimento di Crespellano, negli anni si è estesa alla nautica e all’arredo di lusso, viene esportato: un 60% approda sui mercati d’Europa e il restante fra Stati Uniti ed Australia. L’ottobre scorso lo stabilimento ha subito gravi danni a seguito dello straripamento del torrente Martignone: "Per questa situazione noi oggi siamo di nuovo a subire danni importanti che si aggiungono ad una difficile situazione di mercato" aveva dichiarato sei mesi fa Renzo Kerkoc.

g.m.