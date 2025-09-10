Da Billi, come nei bar di una volta: "A colazione dispensava sorrisi"

Il bancone in vetro con le paste in mostra, le insegne luminose a led un po’ soffuse, i clienti di sempre che presidiano i tavolini tra chiacchiere sul calcio e partite a carte. Un bar dove il tempo sembra essersi fermato, e dove il vero protagonista non è il bancone, ma la gente che lo abita.

Stefano Benni, descrivendo questi locali in uno dei suoi volumi più celebri intitolato proprio ’Bar Sport’, raccontava in realtà- con la sua inconfondibile narrazione umoristica la società dell’Italia degli anni Settanta e Ottanta.

Oggi, nella "sua" Bologna, i bar così sono quasi del tutto scomparsi, ma al Meloncello, proprio alle pendici della scala che porta a San Luca, si trova il Bar Billi, storico locale della città dal 1833, che ricorda quell’atmosfera descritta nelle pagine di Benni, dove si trova anche "la Luisona, la brioche paleolitica condannata a un’esposizione perenne in attesa del suo consumatore", come scriveva Benni. E anche se – come racconta Antonio Billi, uno dei due fratelli titolari – "il bar sport come era concepito in passato, con la clientela che si fermava più tempo dei baristi stessi, fa fatica a resistere", lì quell’atmosfera continua a respirarsi tra i tavoli.

Non poteva mancare dunque un loro omaggio alla celebre penna bolognese: "Negli ultimi anni è capitato che passasse qui al bar, anche per la vicinanza con la casa di riposo per artisti Lyda Borrelli (dove risiedeva da un anno e mezzo, ndr). Arrivava con Alessandro Bergonzoni, Maurizio Gatti o qualche altro amico per farsi due paninetti. Nell’ultimo periodo non era più molto lucido, però sorrideva con gli occhi" conclude Antonio Billi. E anche Paolo Casarini, che lavora al Bar Billi, ha voluto dedicargli un pensiero: pur non avendolo conosciuto bene, se non nelle occasioni in cui Benni era passato come cliente, ne aveva letto moltissimi libri e ne stimava la persona: "Il Lupo è partito alla ricerca dei suoi animali di Stranalandia, insieme alla Compagnia dei Celestini, per aprire un bar nell’universo dove ci saranno Luisone fatte a stella. Buon viaggio, Lupo", lo ricorda, facendo riferimento ai suoi celebri volumi Stranalandia e La Compagnia dei Celestini, oltre ovviamente alla Luisona del Bar Sport, sopravvissuta dietro al bancone anche al Bar Billi.

Alice Pavarotti