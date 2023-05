Da Borgonuovo a San Luca Pedalate in memoria di Talini

Due giorni di riflessioni con un’escursione in bicicletta fino al santuario della Madonna di San Luca da domani al Cenacolo mariano a Borgonuovo di Sasso per i dieci anni dalla morte di Mauro Talini, il 40enne diabetico ed insulino dipendente, morto nel 2013 in Messico nel corso della sua ennesima impresa di ciclismo e solidarietà. ‘Dieci anni generando germogli di futuro’ recita il programma che si apre domani alle 17 con la partecipazione di Massimiliano Talini, dei sindaci Roberto Parmeggiani (Sasso) e Simona Barsotti (Massarosa), Giancarlo Maini, e dei referenti del mondo del ciclismo: Rita Lidia Stara, Stefano Marabini, Giampaolo Scalorbi, Franco Magli e Claudio Pesci. A seguire tavola rotonda con gli interventi di Marta Graziani, Marcello Grussu, Franco Chini, Gianluca Rossi, Matteo Fogacci, Daniel Avila, Sebastian Gaxiola, Teodros Talini, Federico Angeli, Alessio Fresco, Francesco Zazza, Anacleto Zanfi, Antonio Tavoni, Alberto Fiorin e Dino Facchinetti.

Sabato mattina con partenza in bicicletta da Borgonuovo escursione fino a San Luca con i ciclisti del gruppo Over ‘70 di Sasso, capitanati da Maini che da anni svolgono questa pedalata in memoria di Talini per diffondere il valore dell’impegno di questo ciclista e la continuazione della sua missione con progetti di cooperazione internazionale rivolti per lo più ai bambini dell’America Latina portati avanti dai centri di accoglienza gestiti dalle suore missionarie dell’Immacolata di padre Kolbe. A San Luca messa in ricordo dei ciclisti vittime della strada celebrata dal cardinal Zuppi.

g.m.