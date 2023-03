Da Boston il ritorno di Placci

Una masterclass al Conservatorio di Boston con la leggendaria violinista ucraina Zinaida Gilels (1924-2000) costituisce la svolta della vita per il violinista bolognese (ma bolzanino di nascita) Markus Placci, che stasera alle 20.30 torna sotto le Torri per Conoscere la Musica (in sala Biagi), assieme a Giuseppe Fausto Modugno. Il grande virtuoso, uscito con lode e menzione dal nostro Conservatorio è poi approdato a quello di Boston, dove a soli 26 anni è stato assunto come docente e dove nel 2016 ha ricevuto l’Outstanding Fault of the Year e il premio quale Miglior Insegnante 2016 dalla MA America Strings Teachers Association. Placci ha debuttato a soli 13 anni con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, per vincere al Concorso Vittorio Veneto con Bruno Giuranna presidente di giuria per poi distinguersi in altri concorsi internazionali (Brahms Preis, Carl Flesch Competition, Julius C. Reiner Prize, Washington Competition). Nel 2008, a soli 26 anni, l’offerta della cattedra di violino del Conservatorio di Boston.

Per il suo atteso ritorno in concerto in città al suo fianco ci sarà il pianista e divulgatore Modugno, chesi esibirà sul pianoforte gran coda spagnolo Ortiz & Cussò del 1925, in dotazione nella Sala Marco Biagi del Quartiere Santo Stefano, in collaborazione col quale è organizzato il concerto assieme all’Associazione Musica e Arte. In programma musiche di Schumann, Hindemith, Ysaÿe, SzimanowskiDato l’esiguo numero di posti a sedere (99) e la singolarità del programma proposto, si consiglia di prenotare al numero 331.8750957. La biglietteria verrà aperta alle ore 19.45.