Da Cannes arrivano Scorsese e Bellocchio

di Benedetta Cucci

Prima l’annuncio di Marco Bellocchio che domani arriverà in città per presenziare a tre proiezioni nella stessa giornata (sta diventando un trend), poi quello di Martin Scorsese che il 2 giugno sarà sotto le Due Torri in occasione della retrospettiva che ha curato per la Cineteca. Insomma, Cannes e Bologna, con quei 500 chilometri in mezzo, ormai tengono i punti cardinali di una via del cinema consolidata. Frutto di amicizie e apprezzamento tra istituzioni cinematografiche.

I due grandi registi sono infatti protagonisti sulla Croisette coi rispettivi film in gara al festival: il maestro di Bobbio con ’Rapito’, storia di Edgardo Mortara, bambino ebreo bolognese rapito a metà Ottocento dalla Chiesa cattolica, e il maestro di New York con ’Killers of Flower Moon’ dove , partendo dalla storia degli indiani Osage, disegna un grande affresco su come, attraverso i secoli, ogni sistema di potere abbia fatto il bello e il cattivo tempo, ritenendosi dalla parte giusta della Storia. Insomma, i maestri hanno una ricerca molto comune. Bellocchio, anche presidente della nostra Cineteca, sarà al cinema Lumière domani per domande e risposte, alla fine della proiezione di ’Rapito’ delle 17,30 (il film dura poco più di due ore); ma alle 18,30 sarà al Rialto per introdurre il film e farà la stessa cosa alle 21 all’Odeon. Con lui ci saranno gli interpreti Paolo Pierobon, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi, Leonardo Maltese, Enea Sala e i produttori Beppe Caschetto di IBC Movie e Simone Gattoni di Kavac.

Martin Scorsese incontrerà invece il pubblico il 2 giugno al cinema Arlecchino (i biglietti sono andati sold out in meno di due ore) per introdurre alle 20 ’Goodfellas – Quei bravi ragazzi’, parte della retrospettiva da lui curata (che apre il giorno prima) in una selezione di titoli che ai suoi lavori affiancano film di altri registi sempre scelti da lui, in questo caso ’Ocean’s 11’, realizzato nel 1960 da Lewis Milestone con Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr, che sarà proiettato alle 17. Il film, per chiarire, che ispirerà poi la fortunata riedizione con George Clooney e Brad Pitt.

Infine, altra sorpresa cinefila. Lunedì 29 maggio Jaco Van Dormael sarà in video-collegamento col pubblico bolognese alla fine della proiezione delle 21,30 al cinema Arlecchino del suo film culto del 1991 ’Totò Le Héros’,una delle più folgoranti commedie belghe d’autore, che ben 32 anni lanciò la carriera del regista (Mr. Nobody, Dio esiste e vive a Bruxelles) e fece conoscere al mondo il suo stile unico e inconfondibile, la sua visionarietà surreale, lo spiccato e inimitabile senso dell’umorismo. E anche qui Cannes ci mise lo zampino: il film si aggiudicò la Camera d’Or come miglior film esordiente.