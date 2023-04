Da casa a scuola con i baby alunni del ‘Pedibus’

Le bambine e i bambini di via di Barbiano vogliono poter arrivare alla loro scuola, la primaria Fortuzzi, a piedi in sicurezza. Per questo, il gruppo che abitualmente anima la linea rosa del ‘Pedibus’ scolastico ieri mattina ha organizzato una colorata azione a sorpresa a base di volantini e palloncini a forma di cuore con il limite dei 30 kmh, per chiedere a tutti gli automobilisti che percorrono queste strade di rispettare il limite di velocità vigente e di fare attenzione a tutti i pedoni.

L’azione si è svolta proprio nel percorso che va dal capolinea del Pedibus alla scuola, passando per via di Barbiano, via degli Scalini e via Castiglione, durante il passaggio dei bimbi prima del suono della campanella: oltre ai genitori, per l’occasione hanno accompagnato il gruppo la vice presidente del quartiere Santo Stefano, Marina D’Altri, e il dirigente scolastico Agostino Tripaldi. L’iniziativa, promossa dal Comitato genitori della scuola Fortuzzi e dal gruppo di bimbi che partecipano alla linea Pedibus ‘rosa’, è nata grazie al progetto ‘Bologna a scuola si muove sostenibile’ del Comune col supporto del Centro Antartide.