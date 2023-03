Da casa ai banchi di scuola in modo green: 3.200 bambini in gara

È una gara, ma non si vince percorrendo la strada più rapidamente bensì facendolo nella modalità più sostenibile per due settimane: piedi, bici, monopattino, skateboard, autobus o ancora meglio il Pedibus.

A Bologna è iniziata la sfida tra 3.200 alunni e alunne delle scuole primarie della città: coinvolte 150 classi sui percorsi da casa a scuola. La gara fa parte della nuova campagna regionale ’Siamo nati per camminare’, promossa dal Centro di educazione alla sostenibilità di Arpa Emilia-Romagna, ideata e coordinata dal Centro Antartide con la collaborazione dei Genitori antismog di Milano e il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale.

Il claim di questa edizione è “Leggiamo la città camminando”.

La competizione, che terminerà il 31 marzo, sarà non solo cittadina ma anche regionale: sarà premiata la classe che si è mossa in modo più green. A Bologna i vincitori saranno invitati a Palazzo D’Accursio per ricevere il riconoscimento direttamente dagli assessori della Giunta comunale.