"Da cinquant’anni in cartoleria"

Un negozio storico di Bologna, dove da secoli si comprano anche biglietti e regali di Natale per amici e parenti, è la cartoleria Bellei di via IV Novembre. "Nel 2026 la cartoleria festeggerà i 200 anni di attività, mentre a gennaio sarà il mio 50esimo anno da titolare di questo negozio". Il proprietario Angelo Buganè è "contento" del movimento che ha registrato quest’anno nel suo piccolo angolo di paradiso, ma a colpirlo è un’altra cosa: "La gente che arriva è disponibile, calma, tranquilla e serena. Quello che mi piace è che sembra che abbiano voglia di stare bene e di far contenti gli altri. Tra gli scaffali della cartoleria, vedo più cuori felici rispetto al passato".