"Da cinque mesi siamo senza telefono"

Un guasto che dura da cinque mesi e che potrebbe continuare ancora quello che coinvolge la linea telefonica di un intero caseggiato di Castello di Serravalle, in Valsamoggia. Via Montalogno dove il maltempo dello scorso maggio ha provocato danni lievi, ma non indenni da una serie di piccole frane che hanno interrotto strade minori e sentieri. Una di esse ha provocato la caduta di una linea telefonica che dalla strada per Ciano risaliva fino alla via Montalogno. Ed è qui che abita anche Giuseppe Beghelli, agricoltore e viticoltore, titolare di azienda agricola, residente insieme alla mamma 94enne in una delle case che dallo scorso 26 maggio non ha più la linea telefonica fissa, un servizio fornito da Tim, con la quale da cinque mesi ha ingaggiato un confronto senza risultati.

"E’ una linea degli anni Settanta, con i pali in legno che portano la linea quassù. Una frana ne ha fatto cadere due, all’inizio il telefono funzionava, poi più nulla. Il problema è che qui i cellulari non prendono e in casa ho una novantenne, isolata da tutto e da tutti. Altre famiglie sono messe come noi", premette prima di snocciolare date e scadenze di ripristino annunciate da Tim e mai rispettate. Tanto che da mesi ha iniziato a bussare alle porte della municipalità, dell’associazione tutela dei consumatori, forze dell’ordine.

"Tralascio le ore trascorse con gli operatori del call center, le sette date di ‘soluzioni del problema’ mai rispettate. Le bollette che inizialmente continuavano ad arrivare regolarmente, e i problemi collegati anche alla gestione della mia azienda agricola di 11 ettari, anche solo per consultare le previsioni del tempo di Arpa", aggiunge Beghelli che mostra i pali a terra e i lavori avviati a poca distanza da casa sua ma senza esito. L’intera zona poi soffre della mancanza di copertura del servizio Internet, con difficoltà anche per le tecnologie via onda radio.

"Il progetto Open fiber registra anche qui ritardi -ammette il sindaco Daniele Ruscigno- anche se la centralina con la fibra è già arrivata con una centralina a Mercatello, e l’Adsl ha una ‘cabinet stradale’, nel nostro territorio questo deficit è grave. E il problema di Beghelli potrebbe essere collegato al tema delle servitù", aggiunge Ruscigno che tocca il problema confermato da Tim, che sentita sul disservizio fa sapere che "Questa problematica è nota, ed è causata dall’assoluto diniego da parte di uno dei proprietari, a farsi sostituire il cavo che entra nella sua proprietà. Stiamo valutando una soluzione alternativa di non facile applicazione coinvolgendo altri quattro vicini di casa", spiega l’azienda.

Gabriele Mignardi