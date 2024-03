Da cittadini a soccorritori con le lezioni di Protezione civile

La Protezione civile è un sistema di cui fa parte ogni singolo cittadino. E’ in partenza l’edizione 2024 di ’Più sai meno rischi’, il progetto dell’Unione Comuni Appennino Bolognese che punta a individuare strategie e azioni per rafforzare e migliorare il sistema associato di Protezione Civile, nell’ottica di una ’cultura della sicurezza’ che ponga al centro la persona, nella duplice veste di componente della comunità e di soggetto attivo compartecipe.

L’intento è quello di costruire una rete collaborativa con l’attuale sistema associato di Protezione Civile, che affianchi Unione e Comuni per intercettare e formare anche le persone più difficili da raggiungere. I focus che guidano il percorso sono relativi all’ingaggio di nuovi volontari, che possano aderire alle associazioni di Protezione civile esistenti o crearne di nuove, e allo sviluppo di proposte e risultati usciti dal precedente percorso partecipativo svolto nel 2023. Oltre a rivolgersi ai volontari e alle volontarie del sistema di Protezione civile, ’Più sai meno rischi’ intende coinvolgere associazioni e persone che nei vari territori intercettano quotidianamente i soggetti in stato di fragilità. Partendo da chi ha già partecipato nel 2023, il percorso verrà svolto in stretta sinergia con il sistema associato e le amministrazioni territoriali per allargarsi a ulteriori attori e creare via via una rete più ampia che possa fare la differenza.

Saranno i singoli nodi della rete che consentiranno di entrare in contatto con le persone più fragili e portarle al workshop/tavola rotonda previsto nella fase conclusiva. Ai volontari di Protezione civile e agli enti sarà proposto di mappare realtà dell’Appennino che siano in contatto con persone in stato di fragilità, partecipare ai workshop e rispondere a questionari. Ai cittadini dell’Appennino bolognese sarà proposto di partecipare a una tavola rotonda e rispondere ad una consultazione sulla piattaforma regionale PartecipAzioni. Con un calendario di attività in via di definizione, il percorso avrà una durata di circa 8 mesi e si svilupperà tra aprile e novembre 2024, con i primi momenti di confronto a maggio 2024. Sarà avviata una specifica campagna di comunicazione e gli aggiornamenti sul progetto saranno disponibili sui canali web e social dell’Unione e sulla piattaforma regionale PartecipAzioni. Per maggiori informazioni si può scrivere a: piusaimenorischi@gmail.com.