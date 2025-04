Da Concato a Karima. Emozioni nei club

Sono due gli eventi di spicco del liveclubbing post pasquale, un ventaglio sonoro ad ampio spettro con un fine gioco d’intarsi. Al Bravo Caffè domani dalle 22 viaggio nel pluri-mondo di Fabio Concato. Esuberante, dinamico e immediato, striato di jazz e Sud America, swingante il cantautore meneghino propone una scaletta in cui alterna i suoi grandi classici (ndr, Fiore di maggio, dedicato alla figlia Carlotta, Musico ambulante) alla rilettura degli standard, con il contrappunto di Ornella d’Urbano al pianoforte e arrangiamenti e Larry Tomassini alla chitarra.

In Cantina Bentivoglio giovedì (ore 22) saranno il groove, la contemporaneità e l’eleganza a far luccicare la soirée di cui è protagonista Karima Anmar, ugola che tradisce l’accento ibridato di un milieu familiare in cui si confrontano dialetti nordafricani diversi. Supporter nei concerti di Whitney Houston, John Legend e Simply Red, la pop singer che venera il musical e si lascia tentare dal jazz, mantenendo la porta aperta sul mondo è in interplay dalle 22 con gli Jazz Inc., ovvero Alessandro Fariselli al sax tenore, Massimo Morganti al trombone, Stefano Senni al contrabbasso, Alessandro Altarocca al pianoforte e Fabio Nobile alla batteria.

Godibili gli altri rendez-vous. Venerdì al Bravo Caffè la storytelling Serena Zaniboni (Ze Hop) si unisce ai Tontotronic per un live dominato dal groove, dove il nu-soul e l’elettronica incontrano la ritmica della cosmic disco del trio. Sabato Serena Krall propone in quartetto atmosfere distillate da un repertorio pensato per un ascolto complice, con spezie jazz, ritmi latini e suggestioni bossa. Sabato al Camera Jazz & Music Club dalle 22 asciutta dialettica e sintonia tra Paolo Birro (pianoforte e batteria), Piero Odorici (sassofoni e batteria) e Paolo Benedettini (contrabbasso). Gian Aldo Traversi