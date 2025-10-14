Da Crespellano a Savigno, il tour dei disastri

Sul campo per valutare da vicino gli interventi necessari e definire, insieme agli enti locali, le priorità su cui mantenere alta l’attenzione e come ripartire le risorse. Così Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione con delega alla Protezione civile, è arrivata in Valsamoggia per visitare le aree colpite dalle ondate di maltempo e dalle alluvioni, ispezionando i punti critici lungo il Rio Crespellano e il torrente Samoggia.

Un lungo sopralluogo insieme alla sindaca Milena Zanna, cominciato da Crespellano, in via IV Novembre, dove nell’ottobre 2019 l’omonimo Rio che lì scorre intubato è straripato allagando case, scuole, negozi, aziende e una chiesa.

Sempre nella giornata di domenica, la visita è proseguita a Savigno, in via della Pace, lungo il torrente Samoggia, fino a via Bernardi, al confine con Monte San Pietro: un tragitto in cui sono ancora evidenti i fenomeni erosivi causati delle ripetute esondazioni degli ultimi anni, come cicatrici che ricordano ancora oggi la violenza delle ondate di maltempo subìte. Momenti e sopralluoghi che si rivelano fondamentali per "vedere da vicino le situazioni e avere il quadro di come si sono evoluti i fenomeni alluvionali – sottolinea Rontini – anche in vista della ripartizione delle risorse. A seguito dell’approvazione del decreto legge 65, infatti, il presidente de Pascale, in qualità di sub commissario, dovrà individuare come indirizzare i cento milioni che il provvedimento ci consegna per intervenire sugli eventi di settembre e ottobre 2024".

L’attenzione, quindi, rimane massima. "Andremo a un confronto con i presidenti delle Province e con il sindaco metropolitano – spiega la sottosegretaria – per capire come ripartire quelle risorse e quali sono le priorità dei territori. Come noto, è già in corso anche qui il lavoro di individuazione delle opere, bacino per bacino, per restituire maggior sicurezza idraulica e idrogeologica. Sulle priorità che ci verranno consegnate provvederemo ad avviare il prima possibile alcuni cantieri, con la collaborazione dei Consorzi di Bonifica e con tutti gli enti istituzionali coinvolti nei percorsi". Così anche la sindaca Milena Zanna, che ringrazia la Regione per il sopralluogo. "Abbiamo avuto alluvioni importanti che hanno causato numerosi danni – ricorda – e speriamo che, nel più breve tempo possibile, ci siano le risorse sufficienti per poter mettere in sicurezza i nostri cittadini e fare degli interventi in grado di prevenire in futuro situazioni come quelle che purtroppo si sono verificate".

Giorgia De Cupertinis