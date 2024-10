Da Dalla a Gaber: ancora insieme al ’Festival degli Dei’

Se sul palco del Festival di Sanremo salissero Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Mia Martini, Rino Gaetano, Giuni Russo, Mango, Domenico Modugno, Gabriella Ferri, Claudio Villa e tutte le altre voci così amate e rimpiante dal pubblico? É ciò che si immagina Marino Bartoletti, giornalista, conduttore radiotelevisivo, critico musicale e opinionista ne "Il Festival degli Dei", l’ultimo volume, edito da Gallucci editore, della sua saga letteraria dedicata agli dèi dello sport, della musica e dello spettacolo, in uscita oggi. Nell’elegante cornice dell’Hotel Majestic Baglioni l’autore, in dialogo con il giornalista di QS Beppe Tassi, ieri sera ha raccontato di questo festival in paradiso, i cui protagonisti sono i campioni della musica, non più presenti sulla terra, ma vivi grazie ai loro brani.

"Ho dedicato il precedente volume a Gianluca Vialli, immaginandomi una "partita degli dei" tra gli idoli del calcio che non sono più tra noi. Nel 2025 si festeggerà il settantacinquesimo compleanno del festival, e ho deciso di chiudere la mia saga con questo paradisiaco Sanremo." spiega Bartoletti. Ad accompagnare la presentazione è stata la musica e voce del Duo iDeA e di Silvia Mezzanotte, lei stessa vincitrice del Festival di Sanremo nel 2002 come cantante dei Matia Bazar, che ha incantato gli spettatori intonando Mia Martini, una delle protagoniste assolute del volume. Tra il pubblico anche istituzioni importanti tra cui il prefetto Attilio Visconti, il questore Antonio Sbordone e il comandate della guardia di finanza Giovanni Parascandalo.

Alice Pavarotti