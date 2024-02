Da Daniela Pes a Brunori: i vincitori. E spunta il premio ad Ancarani per celebrare l’arte secondo Lucio

La serata del 4 marzo al Teatro Celebrazioni sarà l’occasione per incontrare i nomi più originali e rappresentativi della musica italiana, riuniti eccezionalmente sullo stesso palco dello spazio bolognese, nel nome di Lucio Dalla. La lista degli artisti presenti è uno specchio efficace del nuovo, vivace corso del pop nazionale. Ci saranno Daniela Pes e Calcutta, premiati per la categoria ‘Artista’, Dardust come vincitore nella sezione ’Producer/Talent scout’, Brunori Sas per la categoria ‘Colonna sonora’ con ‘La vita com’è (Il più bel secolo della mia vita)’, mentre come miglior ‘Progetto’ il riconoscimento andrà a ‘DallAmeriCaruso. Il concerto ritrovato’, il film documentario di Walter Veltroni sul concerto che Lucio Dalla tenne al Village Gate di New York, patria del grande jazz internazionale.

Il Ballerino Dalla 2024 alla ‘Carriera’ andrà ai Pinguini Tattici Nucleari, gruppo tra i più giovani ad aver negli ultimi anni conquistato le classifiche di vendita e riempito le arene della musica dal vivo. Ma l’attenzione dell’appuntamento che apre il cartellone delle iniziative di ‘Viaggi Organizzati’ non si limita, quest’anno, ai talenti più interessanti della ricerca sonora.

Si sono infatti aggiunti due importanti premi, pensati proprio per rispettare la vastità di interessi di Lucio Dalla, che spaziava dalla canzone all’arte contemporanea, della quale era un conoscitore e collezionista, come testimonia la vasta raccolta di opere conservate nella sua casa in via D’Azeglio. Per questo Banca di Bologna, sponsor principale della rassegna, ha istituito un premio consegnato a un artista selezionato da una giuria della quale fanno parte Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo, e Simone Menegoi, direttore artistico di Arte Fiera.

"L’evento dedicato a Lucio Dalla – dichiara Alberto Ferrari, direttore generale della Banca – è ispirato alla sua vocazione artistica a tutto tondo, portando nuovi talenti a misurarsi in un contesto che premia le qualità e capacità innovative dei partecipanti".

Per il 2024 il Premio verrà consegnato a Yuri Ancarani, regista, già presente con una sua installazione al MAMbo in occasione di ‘Art City’ lo scorso anno. Balbi e Menegoi motivano così la scelta: "Yuri Ancarani, nato a Ravenna nel 1972, è uno degli artisti italiani delle ultime generazioni più originali e interessanti. Le sue opere filmiche sono apprezzate a livello internazionale e vengono presentate tanto in musei prestigiosi quanto nei festival di cinema più importanti". Altro riconoscimento speciale, il Premio QN-Il Resto del Carlino, che andrà allo scrittore Enrico Brizzi per i 30 anni dall’uscita del libro che gli ha dato la fama: ‘Jack Frusciante è uscito dal gruppo’.

Pierfrancesco Pacoda