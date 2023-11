Da Diamond al fiuto canino per la prevenzione

Il congresso internazionale in Santa Lucia inizia oggi, alle 10, con la sessione ’Interazioni uomo, animale, ambiente: approccio critico in prospettiva One Health’. Alla lettura plenaria, moderata da Franco Bazzoli, Roberto Di Bartolomeo e Gilberto Poggioli, seguirà la lectio magistralis tenuta da Jared Diamond, antropologo e geografo dell’Università della California, autore del saggio ’Armi, acciaio e malattie’ e vincitore del Premio Pulitzer per la saggistica. Da non perderel’intervento di Ilaria Capua, presidente onorario del congresso, sulle prospettive dell’approccio One Health e Circular Health all’interno del dibattito su ’Globalizzazione, cambiamenti climatici e biodiversità: imparare dal passato per costruire spazi sostenibili’. Domani il programma offrirà diversi ’Spunti di biologia comparativa ed evoluzionistica’, tra cui quello di Federica Guaraldi. Seguirà il tema ’Dall’addomesticamento al coinvolgimento degli animali nella terapia assistita dagli animali e in altre attività non mediche’, con una prima parte moderata da Duccio Maria Cordelli e da Angela Petronelli a introdurre le diverse relazioni, tra cui quella di Claudio Borghi ’Prevenzione di malattie e mortalità cardiovascolare: il cane è il migliore amico del tuo cuore’. Nel pomeriggio ’Terapie assistite con gli animali: equilibrio tra efficacia clinica ed etica’, moderata da Andrea Pession, Timothy R. Smith e Danila Valenti, e poi ’Odore di pericolo: impiego del fiuto canino per la diagnosi precoce e la prevenzione di malattie umane’: moderatori Andrea Scaramuzza, Riccardo Schiavina e Alberto Spalice. A chiudere i lavori ’Animali dedicati ad attività quotidiane di assistenza non medica all’uomo’, moderata da Borghi, Andrea Mazzatenta e Giuseppe Navarra.