Da discarica a progetto inclusivo. Nasce il Campus dei Campioni

Sono passati cinque anni da quando Massimo Di Menna, docente universitario e patron del Gruppo Ingegneria società benefit, ha preso possesso dell’abbandonato ex tiro al piattello di San Lazzaro, trasformato dal tempo e dall’incuria in una discarica abusiva, e ha posto le basi del suo progetto visionario che ha come obiettivo l’ospitalità gratuita e la promozione delle attività delle associazioni non profit dedicate alle persone fragili.

La prime fase è stata la bonifica, con l’asportazione di ben 7 container di materiali, poi la piantumazione di nuovi alberi, offerti dalla Regione con il progetto ’Mettiamo radici per il futuro’ (ora nei 21 ettari del Campus si contano ben 12mila piante), e la contestuale partenza dei lavori di ristrutturazione della palazzina centrale e del laboratorio.

Sabato si inaugura finalmente il ’Campus dei Campioni’, un progetto di inclusione sociale e biodiversità, con il teatrino nel bosco per spettacoli e incontri e la palestra, a cui presto si aggiungeranno gli animali da fattoria, e che vedrà il successivo decollo delle attività del ristorante con pizzeria, pub e bar.

Saranno presenti, per i saluti istituzionali, la sindaca Marilena Pillati e una folta rappresentanza della giunta. L’evento, che rientra nelle attività in programma per il Festival regionale della partecipazione e per il Festival dell’Economia sociale, prevede una fitta serie di appuntamenti che si svolgeranno fin dal pomeriggio: per i bambini giocoleria, truccabimbi, attività con i cavalli.

Poi, dalle ore 19, il picnic, con offerta libera, il cui ricavato andrà in beneficenza. I festeggiamenti finali vedranno due concerti di seguito con il Senzaspine Wind Quintet, formato dalle prime parti dell’Orchestra Senzaspine e, a seguire, lo spettacolo ’Canta che ti passa’ di Franz Campi per coinvolgere il pubblico cantando insieme.

Il tutto in uno scenario inedito e verde: a pochi passi della comunità urbanizzata il Campus rappresenta un’inaspettata oasi naturale. Una festa aperta a tutti con ingresso gratuito.