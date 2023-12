Da Disney a ‘Wonka’ per le feste

Se non sono le feste di Natale il miglior momento per il ’cinema bambino’, quale può essere? E la nostra città non delude le aspettative di visioni per i più piccoli, che ora, con tante nuove sale aperte, diventano un’esperienza cercata da tutta la famiglia, ma non solo. C’è chi approfitta delle festività per passare qualche ora davanti ai bellissimi schermi cinematografici e godere di un momento magico. Il Modernissimo ha lanciato per questi giorni possibilmente spensierati un programma di Classici Disney: oggi alle 10,30 la leggenda del giovane Re Artù, rivisitata nel 1963 nel film La spada nella roccia (replica domani alle 16) e alle 16 il capolavoro d’animazione "musicale" Fantasia (1940); mercoledì 27 c’è Alice nel paese delle meraviglie del 1951 in replica il 31 dicembre alle 16. Wonka è il filmone di dicembre col teen idol Thimotée Chalamet e racconta la storia di un giovane Willy Wonka e su come incontra gli Umpa Lumpa: in visione al PopUp Medica, al Lumière, allo Space, all’Uci Cinemas Meridiana.

’Wish’, nuovissimo film d’animazione Disney, racconta la storia della stella dei desideri, da cui deriva il titolo, che funge da simbolo per la casa di produzione e si vede al Jolly, al Nosadella, allo Space. Poi Migration-Prendi il volo, sulla famiglia di germani reali Mallard che conduce una vita tranquilla, ma alquanto ripetitiva, in uno stagno del New England, finché un giorno…, proiettato al Nosadella, Bristol, Meridiana.

Infine il 25 dicembre al Mast alle 17 Moschettieri a 4 zampe di Jesse Baget con protagonisti i cani Barkos, Wagos e Dogtanion che si imbarcano in una pericolosa impresa per recuperare i regali rubati. Il primo gennaio ecco Polar Express di Robert Zemeckis e il 6 Belle e Sebastien di Nicolas Vanier, tutti presentati da Future Film Kids.

Benedetta Cucci