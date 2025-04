Da domani film, libri e anteprime per celebrare 80 anni di libertà

Le immagini che documentano il giorno della Liberazione di Bologna, il 21 aprile 1945, sono un’esplosione di gioia. Nei volti che festeggiano per le strade, cogliamo l’essenza della libertà: un sentimento che rende spontaneamente radiosi, così forte da riuscire a contagiare i soldati che arrivano da posti lontani come America, Regno Unito, Nuova Zelanda, Polonia, Sudafrica. Saranno immagini sempre e ancora una volta emozionanti, quelle che si vedranno domani, alle 19,45 al Modernissimo, nel film ’La gioia dopo la tempesta’, raccolta degli archivisti della Cineteca Elena Correra e Andrea Meneghelli, per l’occasione con l’accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati. "La Storia ha un peso – dicono gli autori – e quella di quegli anni più che mai, ma nei filmati e nelle fotografie che mostriamo in un montaggio inedito troviamo spesso sprazzi di leggerezza estatica e forse irripetibile". Il montaggio presenta anche il risultato del progetto ’La linea gotica: immagini dagli archivi delle forze armate’, dedicato alle riprese e alle foto realizzate nel corso della liberazione della nostra regione dal nazifascismo.

È questo l’inizio della rassegna ’Viva la libertà’, che il Modernissimo porta avanti anche nei giorni seguenti, fino al 25 aprile. Martedì 22 alle ore 18, Samuele Rossi, accompagnato dalla presidente Anpi Anna Cocchi e Lisa Bugni, figlia del partigiano Gildo, presenterà il suo film ’La memoria degli ultimi’, racconto della Resistenza, attraverso le vite e gli sguardi di sette ex-partigiani combattenti, uomini e donne. Il 23 alle 16 ecco il film sull’ascesa del fascismo ’Marcia su Roma’, realizzato dal regista pluripremiato Mark Cousins, con materiali d’archivio inediti che si affiancano al personaggio di Anna (Alba Rohrwacher). Alle 18, invece, si parla del contributo polacco alla Liberazione: verrà presentato il libro ’In guerra per la pace’ con i curatori Krystyna Jaworska e Paolo Morawski, seguito da ’War Chronicle 17’: le immagini girate dal Secondo Corpo d’armata polacco che liberò Bologna. Infine il film ’L’odissea polacca’ di Michal Miziolek, Wojciech Saramonowicz e Grzegorz Czerniak, presentato dagli stessi registi.

Giovedì 24 alle ore 18.15, ’Diari della Liberazione’ di Matteo Parisini, in sala assieme alla coautrice Chiara Arcone, al produttore Lorenzo Cioffi, Fabrizio Zappi e Fabio Abagnato. La giornata di venerdì 25 inizierà alle 10,30 con l’animazione di Simone Massi ’Invelle’ (nella foto) e proseguirà alle 13, con la ’Liberazione, un film di famiglia’, accompagnati dal vivo da Guglielmo Pagnozzi e in collaborazione con Istituto Storico Parri e Fondazione Home Movies. Alle 17,45 la storia di Genoeffa Cocconi, madre dei fratelli Cervi, raccontata dal regista Marco Mizzeri che sarà in sala assieme a Lorena Ravanetti, Alessandro Leo e le attrici Lucia Vasini e Maria Vittoria Dallasta. Chiude alle 19,30 la serie ’Fuochi d’artificio’, realizzata e presentata da Susanna Nicchiarelli.

Benedetta Cucci