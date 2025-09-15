Da Edwards agli azzurri. Tutti gli uomini di Ivanovic

Fiducia e consapevolezza nei propri mezzi e tanta voglia di iniziare a lavorare finalmente tutti insieme. E’ una Virtus che si appresta finalmente ad allenarsi al completo, quella che quest’oggi si ritrova alla palestra Porelli per la ripresa della preparazione. Dopo il vernissage di sabato sera al PalaDozza con il Bayern e una meritata domenica di riposo, da oggi le V Nere iniziano ad allenarsi al gran completo. Ci sono i quattro nazionali, a Nicola Akele, Momo Diouf e Saliou Niang si è aggiunto, concluso impegno istituzionale con l’Eurolega, anche il capitano bianconero Alessandro Pajola. C’è Aliou Diarra, con il centro maliano giunto giovedì sera a Bologna e presente anch’egli a bordo campo col Bayern.

Torna ad allenarsi a piena disposizione dello staff anche Carsen Edwards, il cui inserimento, dopo i problemi alla schiena accusati nel finale della passata stagione, è stato graduale, senza voler forzare il suo recupero. Dusko Ivanovic avrà così a sua disposizione l’organico, quasi al completo. Quel quasi è dovuto all’assenza, per almeno 7-10 giorni, di Brandon Taylor, alle prese con problema a un ginocchio che lo terrà fuori almeno fino a lunedì prossimo.

A meno di 2 settimane dall’inizio della stagione, primo impegno la Supercoppa del 27 settembre a Milano contro l’EA7 Emporio Armani, finalmente le V Nere possono cominciare a lavorare su quello che sarà l’assetto definitivo dell’organico, un po’ in ritardo rispetto a tante formazioni di serie A, ma con le stesse tempistiche di tante altre squadre di Eurolega costrette a loro volta a fare i conti con assenze per impegni dei nazionali agli Europei e per infortuni. Un esempio? Il Bayern Monaco è arrivato a Bologna decimato, tanto da chiedere che la seconda amichevole in programma ieri, e prevista a porte chiuse, fosse annullata per non caricare troppo su chi ha già giocato sabato. Il primo test con la squadra, come detto quasi al completo, la Virtus lo avrà così nel prossimo fine settimana quando i bianconeri saliranno a Tortona per affrontare in amichevole il sabato Cantù e poi per sfidare il giorno dopo Derthona nel contesto dell’inaugurazione del nuovo impianto di gioco dei piemontesi.

"La sfida col Bayern è andata nel complesso bene, abbiamo giocato una partita ’dura’ per 40’ – ha sottolineato dopo il confronto con i bavaresi Matt Morgan, top scorer della sfida – stiamo migliorando e ci stiamo conoscendo, ovvio che in questo primo periodo abbiamo dovuto fare i conti con tante assenze. La preparazione? Sta andando molto bene, dobbiamo continuare a lavorare intensamente in vista dell’inizio della stagione. Non cambiano il mio ruolo e le mie caratteristiche. Ho lavorato per farmi trovare pronto, per me quest’anno è un po’ più semplice, ho più confidenza, mi sento più in fiducia".