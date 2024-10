Da Enea ad Annibale, la storia sepolta

Si sono conosciuti quarant’anni fa attorno allo scavo di una necropoli altomedioevale a Savignano sul Panaro. E da allora Valerio Massimo Manfredi e Luigi Malnati, accomunati dall’amore per l’archeologia, hanno maturato una stima e un’amicizia reciproca che ha prodotto anni fa un fortunatissimo volume (‘Gli Etruschi in Val Padana’, ora alla terza ristampa) e adesso il libro ‘Prima di Roma’ (Mondadori) che già dal sottotitolo ‘Storia dell’Italia da Enea a Annibale’ lascia intendere la vastità dell’argomento trattato.

Malnati ne parla domani alle 18 alla Zanichelli in dialogo con Marco Guidi. Si tratta di una ricostruzione storica che fa luce sulle affascinanti culture che hanno preceduto l’Impero Romano e che hanno lasciato un segno indelebile nel passato del nostro Paese contribuendo alla sua formazione. Come dire: ogni popolazione ha portato la propria civiltà all’antica Roma che da lì, tramite il Medioevo e il cristianesimo, è arrivata al mondo contemporaneo.

"Tentiamo – spiega Malnati, che per quasi 40 anni al ministero dei Beni culturali ha ricoperto incarichi di alta responsabilità – di mettere insieme i dati archeologici con quelli storici per arrivare a una narrazione comune. Perché l’archeologia è una scienza storica". Dunque, l’idea di unità geografica è in realtà molto più antica di quanto si pensi. L’arco temporale trattato va dall’età finale del Bronzo (che sta fra il 1200 e il 900 avanti Cristo) ad Annibale (databile attorno al 200 a.C.).

Dottor Malnati, quante popolazioni esistevano in Italia in quei secoli così poco esplorati e così ricchi di testimonianze?

"A partire dal 900 a.C. in poi se ne contano una decina. A nord i celti, i liguri, i veneti ed gli etruschi che dall’Emilia arrivano al Lazio. E ancora i piceni lungo la costa adriatica e gli osco-umbri al centro. Al sud i sanniti, gli iapigi, gli enotri. E sulle isole i sicani e i sardi. Già questa configurazione prefigura le regioni italiane e l’Italia attuale. Roma, grazie a una classe politica abilissima, assorbe tutte queste civiltà e ne fa in un certo senso sintesi. Tant’è che la guerra sociale del primo secolo avanti Cristo è mossa dagli alleati contro Roma per ottenerne la cittadinanza". Un millennio ricco di personalità carismatiche?

"Molte figure non si conoscono perché non c’è una storia scritta degli etruschi. Esistono però personaggi storici fondamentali come Dionigi il grande, il tiranno di Siracusa capace di giocare nel Mediterraneo un ruolo fondamentale, pur essendo ostacolato da Cartagine. O ancora Tarconte, il fondatore di Tarquinia e di Bologna che sarebbe poi stata rifondata da Ocno di Perugia nel VI secolo. E soprattutto Annibale. Il grande errore del condottiero fu immaginare che le popolazioni italiche si unissero a lui contro Roma ma così non fu".

Quando comincia a manifestarsi il potere forte di Roma?

"Da Anco Marzio in poi il raggio di azione si espande dal Lazio. Nel V secolo a.C. si forma una classe dirigente che accoglie i ricchi commercianti accanto ai nobili ma è nel 295 che la battaglia di Sentino, detta anche delle nazioni, chiude la partita. A quel punto nulla possono Pirro o Annibale. Roma, che ha acquisito il patrimonio anche rituale degli etruschi e che fa sua la cultura della Magna Grecia e della Sicilia, è invincibile".