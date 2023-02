Da fare la spesa a trovare un lavoro "Il percorso formativo è completo"

Per l’accoglienza dei minori non accompagnati, l’Asp ha già dal 2017 utilizzato il sistema Sai, appoggiandosi a cooperative del territorio con una lunga esperienza nel settore dell’accoglienza e della formazione, all’interno di un rigoroso sistema economico finanziato con fondi statali. Come spiega la responsabile del Sai minori Chiara Pozzi, "le strutture si dividono principalmente in due tipologie: strutture ad alta autonomia, come per esempio Casa Soumaila, e comunità nel senso proprio del termine, come quella ospitata al Villaggio del fanciullo". A Casa Soumaila, inaugurata a giugno scorso in via Ferrarese, illustra la responsabile Alessia Detto, "ci sono oggi 13 ragazzi. Sono più ’grandi’, hanno una media di 16-17 anni e cerchiamo di aiutarli a imparare una gestione autonoma della vita domestica: fanno la spesa da soli, cucinano e fanno le pulizie. Imparano ad autogestirsi. Ovviamente nella struttura ci sono sempre operatori, anche durante la notte". I ragazzi seguono poi corsi di italiano, vanno a scuola e frequentano tirocini formativi, oltre a partecipare a progetti con associazioni del territorio. "Come Cantieri meticci, con cui stanno realizzando anche mobili e arredi per la casa", dice ancora Detto. Al Villaggio del Fanciullo, invece, sono presenti più tipologie di strutture d’accoglienza e una scuola di formazione: "Oltre ad appartamenti in alta autonomia come il New Village, ci sono due comunità di prima accoglienza, che oggi ospitano 10 e 14 ragazzi", spiega il responsabile Tonin Vlashaj. "Il primo step è il Villaggio, poi seguendo il percorso di ciascun ragazzo con l’equipe si valuta se passare all’autonomia, in accordo con i servizi sociali". I ragazzi vengono accompagnati anche nella formazione lavorativa e con progetti di supporto all’abitare, per garantire loro un futuro anche dopo i 18 anni, quando le tutele decadono e inizia la parte più faticosa dell’integrazione sociale. Nicoletta Tempera