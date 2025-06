Da Fontaines D.C. a Fabri Fibra. Un mese stellare al Sequoie Park

È diventato il polo della grande musica dal vivo, il Parco delle Caserme Rosse, lo spazio verde finalmente destinato all’intrattenimento estivo. Una nuova vita, grazie alla rassegna Sequoie Music Park, organizzata da Unipol Arena: un lungo cartellone che, dal 17 giugno al 17 luglio porta a Bologna alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena pop internazionale e nazionale. Passando dal rock all’hip hop, con una offerta di altissimo livello qualitativo e, soprattutto, pensata per pubblici diversi. C’è grande attesa per l’inaugurazione il 17 giugno con il concerto degli irlandesi Fontaines D.C, che solo qualche anno, ai loro esordi, suonarono all’interno dell’arena Puccini e adesso arrivano in questo vastissimo spazio con uno spettacolo che ha registrato il ‘tutto esaurito’ poco dopo l’annuncio. Così gli organizzatori hanno deciso di regalare a chi non fosse riuscito ad acquistare il biglietto un dj set il giorno prima con i componenti del gruppo versione, appunto, dj, all’interno di Montagnola Republic, nel Parco della Montagnola, a ingresso gratuito.

Dopo le loro ballate, intrise di romanticismo e di impegno sociale, di recente hanno sostenuto una campagna per raccogliere fondi per gli ospedali che lavorano a Gaza, il secondo appuntamento del 19 giugno è dedicato alla vivacissima scena dell’hip hop italiano, con una delle star del momento, Kid Yugi, un rapper di 24 anni che cita Shakespeare e il movimento Sturm und Drang (che è diventato il titolo del suo disco), amatissimo dai più giovani. Sul palco ci saranno anche Nerissima Serpe, Papa V e Fritu.

Il 24 arrivano i Baustelle guidati dal cantante Francesco Bianconi. Protagonisti assoluti del più raffinato rock italiano, hanno pubblicato un album, El Galactico, ricco di panorami sonori che testimoniano il loro amore per il folk rock psichedelico degli anni ’60. Il giorno successivo, il 25, c’è Lucio Corsi, presenza fissa, grazie al successo di Sanremo, in tutti i festival dell’estate 2025 e il 26 gli Afterhours di Manuel Agnelli, altra formazione centrale per il rock nazionale, attivi sin dagli anni ’90 e adesso molto seguiti anche dalle ultime generazioni. Dopo gli Psicologi il 29 giugno la rassegna ospita l’1 luglio una delle realtà che hanno definito il senso stesso della moderna musica afro americana, i De La Soul. Sono musicisti che hanno cambiato profondamente il rap, portando all’interno di un immaginario fortemente metropolitano le ariose atmosfere della psichedelica, dando vita a dischi diventati di culto come l’esordio 3 Feet High and Rising. Il 3 luglio canta Gianna Nannini, il 5 Capo Plaza e il 6 arriva alle Caserme Rosse, unica data italiana del suo tour Falling or Flying, Jorja Smith, rivelazione della canzone d’autore inglese. Come unica nel nostro paese è l’apparizione, l’8 luglio di Alice Cooper, interprete del più spettacolare heavy metal, che ha proprio di recente annunciato di aver registrato, dopo decenni, del nuovo materiale che uscirà prossimamente e che potremmo ascoltare in anteprima. La festa continua il 9 con Skunk Anansie, il 10 con Fabri Fibra, il 13 con Ben Harper & The Innocent Criminals, il 15 con gli Europe, il 16 con Anastasia, il 17 con la Steve Vai Band di Joe Satriani e Steve Vai, due tra i più celebri virtuosi della chitarra insieme. Info: Per chi viene in auto, vista la presenza dei cantieri del tram, il tratto di via Corticella tra via Stendhal e via Campagnoli è aperto e per raggiungere le Caserme Rosse dalla periferia verso il centro si può fare via di Corticella pur con diversi restringimenti di carreggiata. Dal centro, su via Corticella si arriva fino all’incrocio con via Giuriolo-via di Saliceto con obbligo di svoltare a sinistra in via Giuriolo. Tutti i dettagli su www.sequoiemusicpark.com