Da Francesco Guccini ai Gaznevada: vola la musica sullo schermo

La musica suona sul grande schermo del cinema Galliera. Prende il via ’S.O.S-Sons of Sound’, playlist di documentari e biopic curati da Claudio Babando che vede la collaborazione di Gallery 16, libreria Settevolpi e Semm nel creare serate con titoli molto eclettici.

Si comincia questa sera alle 21,30 con ’Francesco Guccini-Fra la via Emilia e il West’ di Giuliano Nicastro (fino al 12 marzo), versione completamente restaurata del concerto del 21 giugno 1984, filmato a Bologna. In quel giorno la città venne invasa dai fan di Guccini, oltre 160mila, tutti accorsi per il concerto, divenuto un evento musicale senza precedenti.

Domani torna a grande richiesta ’Going Underground’ di Lisa Bosi, film sui Gaznevada e dal 23 al 26 ’La voce del padrone’ di Marco Spagnoli, a 80 anni dalla nascita di Franco Battiato, un viaggio musicale, fisico e ideale da Nord a Sud dell’Italia per raccontare Battiato e la sua influenza sulla cultura del nostro paese.

Dal 30 marzo al 2 aprile ’Stop making sense’ di Jonathan Demme, uscito recentemente e incentrato sui Talking Heads e il loro concerto del dicembre 1983 al Pantages Theater di Hollywood. Demme riprende il live e lo trasforma in un evento cinematografico dove le canzoni della band newyorkese si fondono a una scenografia sviluppata in movimento.

Il 10 aprile alle 19 arriva anche un super ospite come Mick Harvey a presentare ’Mutiny in Heaven-The Birthday Party Nick Cave’ (il film si vedrà fino al 13 aprile), poiché lui è stato chitarrista della band The Birthday Party (per qualche tempo Boys Next Door) che poi porterà alla nascita dei Bad Seeds. Il film di Ian White, prodotto da Wim Wenders, segue cronologicamente le vicende del gruppo, dai primi vagiti a St. Kilda, Melbourne sino alla dissoluzione a Berlino, che porterà alla nascita del primo nucleo dei Bad Seeds.

’Pino Daniele-Nero a metà’ di Marco Spagnoli è il titolo dal 27 al 30 aprile, seguirà ’Extraliscio-Punk da Balera’ di Elisabetta Sgarbi dall’11 al 14 maggio e poi chiusura dal 25 al 28 maggio con i fuochi d’artificio visto che il titolo è ’Becoming Led Zeppelin’ di Bernard MacMahon, film del 2025 che traccia la formazione e i primi anni della band inglese che ha attivamente collaborato alla sua realizzazione. E’, tra l’altro, la prima volta che Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones decidono di partecipare a un film biografico che li riguarda. John Bonham, mancato nel 1980, parla attraverso registrazioni audio.

Info: cinemateatrogalliera.it

Benedetta Cucci