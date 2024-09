Da Freuler a Lucumi, in 13 nelle nazionali Durante la sosta internazionale, il Bologna dovrà fare i conti con tredici assenze per le nazionali. Vincenzo Italiano lavorerà con un ridotto gruppo di 15 giocatori, cercando di recuperare gli infortunati e integrare i nuovi arrivi. L'obiettivo è avere la squadra al completo per la sfida contro il Como il 10-11 settembre.