Dà fuoco al cane e brucia la villetta: ustionato 43enne, è gravissimo

Zola Predosa (Bologna), 8 marzo 2025 – Ha ucciso il suo cane e poi lo ha cosparso di benzina con lo scopo di bruciarlo, dando fuoco così anche alla sua casa. Un quarantatrenne, già in cura per problemi psichiatrici, è l’autore dell’assurda violenza sul povero animale, di cui ha pagato, però, carissime le conseguenze: nell’incendio infatti l’uomo è rimasto ustionato in maniera gravissima e adesso è ricoverato al Bufalini di Cesena, in pericolo di vita.

Tutto è accaduto a Zola l’altra notte, in una villetta a schiera di via Francesco Raibolini, una zona di campagna. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, intervenuti assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, la genesi della vicenda risale al pomeriggio di giovedì, quando il quarantatreenne, che di mestiere farebbe anche l’addestratore di cani, viene morso alla testa dal suo molosso.

L’uomo, con una ferita vistosa, dopo essere stato azzannato corre in ospedale per farsi medicare. Tuttavia, una volta uscito dal pronto soccorso, decide che per la povera bestia quello è stato l’ultimo morso. Sono le 4 del mattino quando scende in cantina e, non è chiaro ancora come, ammazza l’animale. E decide di disfarsene non seppellendolo da qualche parte, ma bruciandolo nel caminetto. Cosparge quindi la carcassa di benzina e accende il fuoco: ma le fiamme divampano subito, avvolgendo tutto il piano basso della villetta e investendo in pieno anche il quarantatrenne. Al piano di sopra, intanto dormono la moglie dell’uomo e il figlioletto. Vengono svegliati da urla e fumo e scappano fuori di casa: riescono a mettersi in salvo, senza riportare lesioni.

È la donna a dare l’allarme: subito in via Raibolini arrivano i soccorsi. L’uomo viene caricato in ambulanza dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore. Da qui, data la gravità delle ustioni riportate, viene poi trasferito al Bufalini, dove si trova adesso ricoverato in pericolo di vita. I carabinieri hanno ascoltato la moglie dell’uomo e ricostruito la dinamica di quanto accaduto: al termine degli accertamenti, hanno denunciato il quarantatreenne per uccisione di animale e danneggiamento a seguito di incendio. La villetta dove la famiglia abitava, ha riportato gravissimi danni a causa del rogo.