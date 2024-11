Da Gaza a Budrio per camminare di nuovo

Ahmed ha solo 4 anni, ma i suoi occhi hanno già visto il peggio e il suo piccolo corpo patito sofferenze indicibili: ha perso i genitori ed entrambe le gambe sotto i bombardamenti di Gaza. Grazie a una catena di coraggio e solidarietà il bambino è arrivato prima a Trieste, poi a Budrio dove, nel Centro dell’Inail, verranno costruite le protesi per permettergli di camminare. Purtroppo il tutto è un po’ rallentato dall’alluvione che ha duramente colpito anche Vigorso e la stessa sede del Centro.

Ma Ahmed almeno ora è in salvo e non è stato facile. Durante il primo bombardamento, nell’ottobre del 2023, il bimbo ha perduto entrambi i genitori ed è rimasto solo con il fratellino di due anni. È stato grazie allo zio Ibrahim, il quale mettendo a rischio la sua stessa vita, ha fatto di tutto per portarli in Egitto. Durante il difficilissimo viaggio sono stati colpiti da un altro pesante bombardamento: Ahmed è rimasto gravemente ferito alle gambe e l’unica possibilità per non farlo morire è stata l’amputazione. Nonostante questo sono riusciti a raggiungere l’Egitto dove un’associazione umanitaria è intervenuta per aiutarli e fare in modo di attuare un trasferimento in Italia per il bambino e lo zio, mentre il fratello, assieme alla zia e alla cuginetta di due anni, è rimasto in Egitto. Il bambino e il parente dopo aver trascorso cinque mesi a Trieste in un centro di accoglienza, sono arrivati a Budrio, al Centro protesi dove è iniziato il percorso per la creazione degli arti artificiali e la successiva riabilitazione.

"Il bambino è con lo zio a Budrio. Siamo costantemente in contatto – racconta Federica Savigni, responsabile Accoglienza famiglie per l’associazione Bimbo Tu –. Ogni volta che chiedono o hanno bisogno di essere accolti qui nei nostri spazi ludici attiviamo subito un servizio di trasporto. Purtroppo la situazione del Centro dell’Inail è ancora un po’ precaria a causa dell’alluvione, però il bimbo sta continuando il suo percorso. Noi cerchiamo di dare tutto il nostro appoggio affettivo, con spazi dove possa stare in compagnia. Ahmed – prosegue – è arrivato nella ’Tribù di Bimbo Tu’ nei primi giorni di settembre, quando era attivo il nostro campo estivo e c’erano una ventina di bambini. Era un po’ spaesato, spaventato. Ma, nonostante la barriera linguistica, gli altri bimbi sono stati molto bravi a coinvolgerlo. È rimasto con noi per due settimane e ha subito fatto amicizia, soprattutto con una bambina delle sua età: appena Ahmed è arrivato, lei si è avvicinata e gli ha toccato la mano. Questo lo ha spinto a fidarsi degli altri bambini, ma anche degli adulti. E ha ripreso a sorridere".

Monica Raschi