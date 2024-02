Da Gaza fino al Rizzoli. Quattro piccoli pazienti in cerca di speranza. Uno di loro ha 14 mesi

Nei loro volti e nei loro occhi è stampato l’orrore della guerra. In mano hanno peluches e palloncini, un lumino di speranza per riuscire a scappare dalle atrocità che hanno dovuto vedere troppo piccoli, ancor prima di avere la possibilità di crescere. Tra le priorità c’è anche il supporto psicologico, oltre che medico, perché il trauma è inimmaginabile e il distacco da casa, per quanto sia una terra di desolazione, è tra le proccupazioni principali. L’arrivo dei quattro bambini palestinesi in fuga da Gaza, insomma, è una di quelle scene che si scordano molto difficilmente.

Sono arrivati all’Istituto ortopedico Rizzoli ieri, intorno all’ora di pranzo, dopo essere sbarcati al porto di La Spezia con la nave della marina ‘Vulcano’, che sfruttando il ponte umanitario aperto dal ministero della Difesa ha fatto sì che potessero arrivare in Italia sani e salvi, per essere presi in cura dai principali centri del Paese. Tre hanno tra quattro e sette anni, due hanno il femore fratturato, uno ha una frattura alla tibia e un bambino ha subito un trauma da scoppio. Il più piccolo ha appena 14 mesi, accompagnato da una parente e dai suoi figli.

Ad accoglierli in Italia, dopo dieci giorni a bordo della nave, una colonna sanitaria di otto mezzi supportati da venti operatori della Croce Rossa Italiana, tra infermieri, medici, psicologi, mediatori culturali e autisti. Una delegazione, poi, è partita lunedì mattina alle 3 da Bologna verso la Liguria per andarli a prendere. L’operazione è stata coordinata con la prefettura, la Cri, la Centrale operativa unificata Inter-H e 118, il Rizzoli e la Regione.

"Ancora una volta l’Emilia-Romagna è a disposizione del governo e di tutte le organizzazioni sanitarie internazionali per accogliere i profughi che hanno necessità di cure, così come avevano già fatto per l’Ucraina nelle prime settimane dallo scoppio della guerra – afferma Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità –. Lo facciamo perché il nostro sistema sanitario è aperto a tutti e per partecipare in modo attivo a questa solidarietà".

"Siamo in contatto con il ministero della Salute – precisa il direttore generale del Rizzoli, Anselmo Campagna –. In questi giorni c’è stato un continuo aggiornamento: ora ci prenderemo cura di loro, restando a disposizione per future richieste di accoglienza".