Da giugno scorso cambiato lo Statuto "Minori stranieri cittadini onorari"

Il 27 giugno 2022 il consiglio comunale approva una deliberazione di modifica allo Statuto del Comune con la quale si introduce il riferimento al principio dello Ius soli con il riconoscimento della cittadinanza onoraria per i minori stranieri.

Con la campagna ’Bolognesi dal primo giorno’ verrà conferita la cittadinanza onoraria ai minori nati in Italia o che abbiano compiuto sotto le Due Torri almeno un ciclo scolastico.

Intanto parte nelle scuole una serie di incontri di sensibilizzazione sulla cittadinanza organizzati dal Comune insieme al Centro RiESco, con il coinvolgimento dei referenti intercultura delle scuole. "Chi nasce a Bologna è bolognese, ma anche chi frequenta qui le scuole – spiega il sindaco Matteo Lepore – È un progetto culturale, educativo e civico. A tutti chiediamo di avere diritti e doveri assieme".

Tra il 2009 e il 2011 i nati in città sono stati 9.299, di questi 1.770 sono senza cittadinanza. Nel 2022 sono circa 100 le persone che hanno acquisito il diritto di cittadinanza italiana a 18 anni. Sono, invece, in media 700 all’anno le persone che lo ottengono per altre ragioni.

Nell’attesa che, un giorno, lo Ius soli diventi legge dello Stato, il sindaco Matteo Lepore guarda al Parlamento: "Anche se c’è una maggioranza diversa dalla nostra , in un Parlamento moderno i diritti di civili devono costituire una bandiera per tutti".