Da Howe Gelb in Montagnola alle Tremende

Tante proposte musicali, stasera a Bologna. In Montagnola, ad esempio, per Frida nel Parco, alle 21 arriva Howe Gelb (Giant Sand). Definito "ambasciatore del desert rock", in più di tre decenni è riuscito a mescolare elementi di erosion rock, punk, pseudo jazz e coro gospel: ha un catalogo di oltre 60 album. Atmosfere completamente diverse domenica mattina quando alle 12 si potrà ascoltare Matilde Bianchi per i Matinée di musica classica. Seguono Ludovica Pasca, Edoardo Pilone, Pippi Dalmonte, Francesco Giancalone e Valentina Tollis.

Spostandoci invece in piazza Dalla, per il festival DiMondi, stasera (alle 21) arrivano le Tremende, e dunque una formazione bolognese tutta al femminile nata nel 1989 che suona una miscela di ritmi giamaicani, fra ska e reggae. A Dumbo, ecco invece la seconda tappa regionale di Ivisiomatici Music Festival, il contest dedicato agli artisti emergenti.