Da intervistatrici a intervistate: due giornaliste si raccontano

La parte più complessa di un articolo è l’incipit. È una delle cose che abbiamo imparato ospitando Alice Pavarotti e Zoe Pederzini, due ex alunne del Kinder College ora giornaliste per ’il Resto del Carlino’. Per la prima volta, loro abituate a intervistare, sarebbero state intervistate: da noi.

Che mestiere avreste fatto se non foste diventate giornaliste?

Zoe: "La detective o la criminologa". Alice: "Avrei lavorato nel mondo della politica".

Siete state intimidite da qualcuno mentre l’intervistavate?

Zoe: "È capitato. Quando svolgo il mio lavoro, però, rappresento l’informazione: il mio è un ruolo che devo saper difendere e far rispettare".

Come vi sentite ad essere donne, nel mondo del lavoro?

Zoe e Alice: "Ci sentiamo come normali persone che lavorano, così come dovrebbe essere, sempre. La strada per la parità di genere è ancora lunga, ma noi non ci siamo mai sentite discriminate in quanto donne".

I vostri genitori leggono i vostri articoli?

Zoe: "Mia madre, ancora oggi dopo dieci anni, ritaglia e colleziona ogni mio articolo".