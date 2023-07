Da Intesa mezzo milione alla startup Orapesce

Orapesce, la startup romagnola del fish delivery, prosegue il proprio percorso di crescita grazie ad Intesa Sanpaolo, che ha creduto nel progetto con un investimento di 500mila euro e la possibilità, per la banca, di entrare nel capitale sociale dell’azienda. L’operazione rientra infatti nell’ambito di “Convertibile Impresa”, finanziamento a medio-lungo termine fino ad un massimo proprio di 500mila euro creato da Intesa Sanpaolo per rispondere alle necessità di finanziamento dei piani di avvio o di sviluppo delle startup innovative. Nello specifico il finanziamento, che avrà una durata di 7 anni, sarà finalizzato ad implementare la strategia multicanale di Orapesce continuando ad aggiornare la piattaforma Ict (sito ecommerce, Crm) e costruendo un format nella ristorazione in grado di completare l’esperienza di consumo ittico anche con soluzioni pronte. Orapesce è una startup nata nel 2018 da un’idea dei riminesi Giacomo Bedetti e Alberto Mazza (foto) per innovare le modalità di acquisto del settore ittico. E’ stato realizzato un e-commerce store in cui si commercializzano prodotti ittici principalmente italiani freschi, già puliti, pronti per essere cucinati, consegnati direttamente a casa.