Da John Butler a Nada, notti di note L’elettronica si mescola al pop

di Francesco Moroni

Una settimana affollata di concerti, di eventi, di musica è pronta a entrare nel vivo. Le temperature schizzano alle stelle, la calura si fa sempre più insistente e, per chi non può scappare al mare o verso altri lidi, l’unico rifugio resta all’aria aperta, sotto le stelle. Una settimana di appuntamenti, dunque, che animeranno il Botanique nella fiabesca location in via Filippo Re, ma anche ‘La Baia’ del Dumbo, ‘spiaggia’ nostrana che si propone come alternativa alla più sabbiosa riviera.

Si parte questa sera proprio al Botanique con John Butler, forse il musicista australiano indipendente di maggior successo nel panorama musicale attuale, con uno show prodotto da Barley Arts. Domani, invece, riecco che fa capolino in città il ‘Nova Festival’: sempre negli spazi di Filippo Re, arrivano i Boy Harsher (ore 21), gruppo americano di musica elettronica che ha dato vita a ‘Pain’, vero successo nell’ambiente underground.

Venerdì si volta pagina con la presenza di Nada, cantautrice iconica senza bisogno di presentazioni, con all’attivo ben 18 album, più quattro dischi registrati dal vivo, oltre a diverse raccolte: sarà al Botanique dalle 19.30. E, sempre al Botanique, sabato si balla e si canta ancora con gli Statuto (alle 21.30): realtà unica nel panorama della musica italiana ormai dal 1983, che con immediatezza e sfrontatezza, in testi impegnati e talvolta ironici, con una musica ciclicamente di ‘moda’, iniziata con lo ska e poi fusa con il soul e il powerpop, si è rivelata totalmente originale e incatalogabile. Entrambi gli eventi sono compresi nell’abbonamento del Botanique: si ricorda, infatti, che per accedere a tutti gli eventi promossi da Estragon in programma nei giardini di Filippo Re è necessario un unico abbonamento, dal costo di 10 euro, per tutto l’intero calendario della stagione (fino al 22 luglio).

Gran finale sempre sabato, questa volta al Dumbo, dove nell’area de La Baia arrivano i Black Country New Road per l’ultimo appuntamento di ‘Nova Festival’: la giovane formazione inglese di Cambridge, capitanata da Isaac Wood, fa così ritorno in Italia e inizia un nuovo capitolo della propria carriera. Ma l’estate non finisce qua e il Botanique continuerà fino a fine mese: il 19 luglio c’è l’orchestra cilena Newen Afrobeat, mentre il giorno dopo arriva Maria Antonietta, una delle voci più amate dell’alternative italiano. E ancora il reggae di Brusco (21 luglio) e il groove funky-face di Sibode DJ (22) per chiudere una stagione in Filippo Re tutta da ballare.