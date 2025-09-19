Da Kharkiv a Bologna: "Ci resterete nel cuore"

Bologna abbraccia un gruppo di quattordici famiglie giunte con i propri figli disabili da Kharkiv. Palazzo D’Accursio è il luogo scelto per un saluto istituzionale ai giovani e ai loro genitori prima che ripartano per la città ucraina al confine con la Russia, una delle più martoriate dai tre anni di guerra. I ragazzi, giunti sotto le Due Torri martedì, hanno trascorso in precedenza un periodo di vacanza al mare in Calabria e fatto tappa anche a Roma, godendo di vari momenti di solidarietà. Ad aiutarli negli spostamenti, la Croce Rossa Italiana. Il capitolo bolognese conclude la loro esperienza in Italia ma, spiegano, sarà difficile da dimenticare.

"Ai ragazzi è piaciuta molto questa visita e siamo molto contenti che ci curiate e accogliate", ringrazia la madre di uno dei ragazzi. "Mia figlia era molto sorpresa perché non eravamo mai state in Italia – racconta Marina abbracciata alla figlia Diana – all’inizio è stato un po’ difficile anche per la barriera linguistica ma le nostre educatrici ci hanno sempre aiutato. Questa visita ci rimarrà per sempre nel cuore". A tradurre le parole e le emozioni delle famiglie presenti c’è Anastasia Zolotova, direttrice della Ong Emmaus di Kharkiv, che ha organizzato in questi mesi con i referenti del Comune il viaggio dei suoi ospiti. L’iniziativa, come ricorda la vicesindaca Emily Clancy, "è un modo per onorare" il patto che lega le due città, gemellate dal 1966. "L’iter era stato avviato dai consiglieri comunali Nicola Stanzani e Filippo Diaco e Rita Monticelli (delegata per i Diritti umani e il dialogo interreligioso e interculturale) che in questi giorni hanno accompagnato la delegazione in visita alla città" ha raccontato Clancy.

L’associazione Emmaus, come spiega la sua presidente Elena Mazzola, ha sempre lavorato con ragazzi disabili e orfani. All’inizio della guerra ha evacuato una parte dei giovani senza genitori in Italia e continuato a seguire i giovani rimasti a Kharkiv sotto i bombardamenti. Oggi la Ong, che opera sia a Milano che nella città ucraina, a causa dei missili che piovono ogni giorno su Kharkiv è stata costretta a ripensare alle attività per i suoi ospiti organizzandole nei bunker sotterranei.

Con la vacanza di questi giorni, spiega Mazzola: "abbiamo voluto dire a questi ragazzi che il bene è più grande del male che gli hanno fatto". Tante le realtà del territorio che hanno accolto la delegazione ucraina in città tra cui Conad, La Festa dei Bambini e Bimbo tu.