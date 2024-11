Da Lippi a Gandolfi e Guercino. Grandi maestri al Fondantico

Per appassionati, collezionisti e studiosi la mostra Dipinti e disegni di antichi maestri dal XV al XIX alla Galleria Fondantico (via de’ Pepoli 6E) di Tiziana Sassoli, costituisce un momento di collettiva partecipazione alla bellezza artistica. La mostra, che si inaugura oggi dalle 16, segna il 31esimo incontro con la pittura ed è l’appuntamento con opere che rappresentano un ventaglio di pittori significativi. Si inizia con Tommaso Garelli, uno dei protagonisti della scena bolognese che ha dipinto la tavola di San Rocco (ca 1455) e, se vogliamo restare su questa produzione, è duopo ricordare l’opera l’Adorazione dei pastori del 1565 di Sebastiano Lippi detto il Bastianino, decoratore prolifico della Ferrara di Alfonso II.

Tra i maggiori pittori del manierismo si segnala il bolognese Giovanni Francesco Gessi con due grandi dipinti che rappresentano una fanciulla intenta al lavoro e un amorino. Questi fanno parte di una serie che comprende altri due esemplari con soggetti simili appartenenti alla Pinacoteca di Bologna. Uno dei dipinti più suggestivi, tra i trenta in esposizione, è senz’altro il magnifico frammento ritrovato, e per la prima volta presentato in una mostra, raffigurante la Madonna in gloria con cherubini eseguito da Francesco Albani per la chiesa di Gesù e Maria a Porta Galliera, smembrato all’inizio dell’Ottocento. Questo fa parte della grande pala d’altare con l’Apparizione della Vergine a San Guglielmo, di cui altri due frammenti sono già presenti in Pinacoteca.

Ma restando sempre nelle opere che fanno parlare di sé, si giunge aduna tela ’da stanza’ del Guercino, uno dei più grandi pittori del barocco, raffigurante San Girolamo in preghiera, identificabile con uno dei due dipinti di analogo soggetto registrati nel Libro dei conti, volume che riassume le opere del centese ed i prezzi a cui vendeva i quadri. Certamente in una vetrina così importante non può mancare un’opera di Giuseppe Marchesi detto il Sansone distinta in una serie di quattro tele con le Allegorie delle stagioni. Ma anche gli immancabili Ubaldo e Gaetano Gandolfi, che la Galleria Fondantico ha sempre valorizzato perché interpreti perfetti del secondo ‘700 italiano. Di mano di Ubaldo è uno squisito olio su carta raffigurante il busto di un bambino; a Gaetano invece appartiene il bozzetto per la grande tela con La continenza di Scipione (1784) custodita nel complesso di Santa Maria della Vita a Bologna e La Madonna col Bambino e i santi Giovanni, Anna e Giacomo maggiore, modello preparatorio per il dipinto della Galleria degli Uffizi.

Di grande effetto sono i quattro paesaggi del temperista Vincenzo Martinelli che traghettò questo genere sognante verso una veduta più moderna e realistica, quella di Antonio Basoli che rappresenta il clou artistico dell’inizio ‘800 come pittore e scenografo, in mostra con l’Interno della chiesa metropolitana di San Pietro. La mostra chiude il 21 dicembre 2024. Orari dal lunedì al sabato ore 10 / 13; 16 / 19.